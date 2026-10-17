Bỏ thu nhập ổn định, hai cô gái Việt mở 3 tiệm bánh tráng trộn ở Canada: 'Có tốn kém vẫn phải giữ đúng vị'

Những gói bánh tráng từng được Kim Ngọc và Mỹ Loan mang từ Việt Nam sang Canada chỉ đơn giản để xoa dịu nỗi nhớ quê. Khi ấy, cả hai đang học tập, làm việc và theo đuổi nghề đầu bếp tại Toronto, với công việc ổn định và mức thu nhập khoảng 80.000 CAD mỗi năm.

Không ai nghĩ rằng chính những món ăn vặt quen thuộc ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho một quyết định lớn: cả hai cùng nghỉ việc, rời nhà hàng phương Tây để thử sức với bánh tráng và những món ăn đường phố Việt Nam.

Bỏ công việc ổn định để bắt đầu từ một quán nhỏ

Ý tưởng kinh doanh đến từ một câu hỏi rất đơn giản. “Sao món ngon như vậy mà trong thời gian dài vẫn chưa thấy chỗ nào, chưa ai làm hết. Vậy tại sao mình không thử đem một cái gì đó nhỏ nhỏ từ Việt Nam sang đây, để những bạn giống như mình, cũng thèm những đồ ăn vặt như vậy mà không biết mua ở đâu”, Kim Ngọc và Mỹ Loan chia sẻ.

Nhìn thấy khoảng trống đó, hai cô gái quyết định thử sức. Nhưng việc từ bỏ công việc đầu bếp có thu nhập ổn định để bắt đầu với một món ăn vặt đường phố không nhận được sự ủng hộ ngay từ đầu. Gia đình từng phản đối gay gắt bởi lựa chọn này đồng nghĩa với việc cả hai phải từ bỏ một công việc được xem là ổn định để bước vào hành trình kinh doanh nhiều rủi ro.

Bỏ thu nhập ổn định gây dựng 3 cửa hàng tại Toronto

Tháng 10.2024, cửa hàng đầu tiên ra đời trên một mặt bằng nhỏ tại Toronto. Khó khăn cũng xuất hiện gần như ngay lập tức.

Trong khoảng một năm rưỡi đầu tiên, hoạt động kinh doanh gần như không mang lại lợi nhuận. Ngọc và Loan phải dùng số tiền tích lũy từ những năm đi làm trước đó để duy trì cửa hàng và trang trải cuộc sống.

Không đủ kinh phí thuê đội ngũ thi công, cả hai tự tìm hiểu trên mạng cách chọn sơn, sử dụng cọ và hoàn thiện từng chi tiết trang trí. Từ quầy hàng, bàn ghế đến không gian bên trong đều được chăm chút với mong muốn tái hiện một phần ký ức quen thuộc về những hàng quán ăn vặt ở Việt Nam.

Kim Ngọc và Mỹ Loan bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ một cửa hàng nhỏ tại Toronto sau khi cùng rời công việc đầu bếp ổn định ẢNH: NVCC





Nếu bài toán tài chính và vận hành là thử thách đầu tiên thì việc giữ đúng hương vị Việt lại là điều cả hai dành nhiều công sức hơn cả.

Khoảng 70% nguyên liệu của quán được nhập từ Việt Nam, riêng bánh tráng được nhập hoàn toàn từ quê nhà. Với Ngọc và Loan, một số nguyên liệu tưởng như có thể thay thế lại là yếu tố quyết định hương vị của món ăn. Điển hình là quả tắc trong món bánh tráng trộn.

“Bên đây người ta chỉ xài chanh thôi, còn vị tắc mới là vị làm cho món bánh tráng trộn thơm hơn so với chanh. Nhưng việc thay thế đó làm thay đổi hoàn toàn hương vị của bánh tráng”, cả hai cho biết.

Tại Canada, việc tìm và sử dụng tắc tốn kém hơn nhiều so với chanh. Dù vậy, cả hai vẫn quyết định giữ nguyên nguyên liệu. “Những cái đó rất tốn công và tốn chi phí nhiều, nhưng mình vẫn quyết định giữ nó lại”, Kim Ngọc và Mỹ Loan chia sẻ.

Khi bánh tráng Việt chinh phục thực khách bản xứ

Sự kiên trì với hương vị nguyên bản dần mang lại những phản hồi tích cực. Không chỉ cộng đồng người Việt xa quê tìm đến quán để thưởng thức những món ăn quen thuộc, nhiều thực khách bản xứ cũng bắt đầu biết đến bánh tráng, xoài xanh và cách kết hợp nguyên liệu đặc trưng của món ăn vặt Việt Nam.

Ngọc và Loan nhớ mãi phản ứng của một vị khách lần đầu thử bánh tráng cuốn. “Lúc ăn vô thì cô ‘wow’, cô không nghĩ là nó ngon như vậy. Tại vì bên Tây mọi người chỉ hay uống sinh tố xoài thôi, không ai dùng xoài để cuốn bánh tráng bao giờ hết”.

Sau khi thử món, vị khách liên tục hỏi về nguồn gốc của món ăn. “Khi biết món này đến từ Việt Nam, cô nói: ‘Ôi trời ơi, sao tôi không biết món này sớm hơn’. Sau đó tuần nào cô cũng tới”.

Bánh tráng cùng nhiều món ăn vặt quen thuộc của Việt Nam dần thu hút cả khách Việt lẫn thực khách bản xứ tại Toronto ẢNH: NVCC





Với hai cô gái, cửa hàng vì thế không chỉ dừng lại ở việc bán đồ ăn. Những chiếc ghế nhựa thấp, hình ảnh gợi nhớ cổng trường giờ tan học hay cách bày trí đậm chất hàng quán Việt Nam đều được đưa vào không gian như những mảnh ký ức. Qua đó, khách hàng không chỉ thưởng thức món ăn mà còn phần nào cảm nhận được văn hóa ăn vặt đường phố của người Việt.

Từ một mặt bằng nhỏ ban đầu, sau gần 2 năm kiên trì, Ngọc và Loan đã phát triển thành chuỗi 3 cửa hàng tại những khu vực sầm uất ở Toronto.

Không gian cửa hàng được xây dựng với nhiều chi tiết gợi nhớ văn hóa ăn vặt đường phố và ký ức học trò tại Việt Nam ẢNH: NVCC

Từ món ăn từng phải dành riêng một kiện hành lý để mang sang Canada, bánh tráng giờ đây đã hiện diện trong những cửa hàng của Ngọc và Loan giữa Toronto. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp của hai cô gái Việt xa quê, mà còn cho thấy một món ăn đường phố rất đỗi bình dân vẫn có thể tìm được chỗ đứng nơi đất khách, khi hương vị và bản sắc được gìn giữ bằng sự kiên trì.