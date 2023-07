Bộ TN-MT: Khiếu kiện đất đai giảm nhưng tỷ lệ vẫn lớn

Trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đai đã được giao vừa công bố, Bộ TN-MT nhấn mạnh kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ rất thấp.



Chỉ tiêu sử dụng đất đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ thấp LÊ QUÂN

Tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh, thành trên cả nước, Bộ TN-MT ghi nhận với đất trồng lúa, chỉ tiêu đến năm 2025 cả nước giảm 184.000 ha, nhưng đến hết năm 2022 lại tăng 13.140 ha. Trong khi đó, với đất rừng phòng hộ, chỉ tiêu sử dụng đất đến hết năm 2025 cả nước tăng 53.400 ha, nhưng đến hết năm 2022 chỉ tăng 2.090 ha.

Chỉ tiêu sử dụng đất đến hết năm 2022 cũng đạt tỷ lệ rất thấp. Chẳng hạn, đất giao thông có chỉ tiêu thực hiện đạt 10,74%, đất thể dục thể thao đạt 5,91%; đất khu công nghiệp đạt 3,61%; đất công trình năng lượng đạt 11,25%.

Theo Bộ TN-MT, nhiều tỉnh, thành đề xuất điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025, chủ yếu tập trung vào đất trồng lúa, đất khu công nghiệp. Với chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa có một tỉnh đề xuất tăng 120 ha và 29 tỉnh đề xuất giảm với diện tích là 90.781 ha, thì đến năm 2025 cả nước còn 3,642 triệu ha. 37 tỉnh, thành đề xuất tăng đất khu công nghiệp với diện tích 46.038 ha. 31 tỉnh, thành đề xuất tăng đất giao thông với diện tích 32.701 ha.

Khiếu kiện liên quan đến đất đai giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ lớn LÊ QUÂN

Bộ TN-MT đánh giá, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương trong thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, đòi hỏi sự quyết tâm và quan tâm đầu tư từ các cấp chính quyền, từ T.Ư đến địa phương.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm. Tình trạng lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên còn phổ biến. Đất đai của các dự án chậm đưa vào sử dụng, để hoang hóa, đất của các nông lâm trường, các dự án bị dừng thực hiện sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Ngoài ra, khiếu kiện đất đai, dù có xu hướng giảm so với trước đây nhưng vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Do đó, thời gian tới, Bộ TN-MT sẽ tập trung thanh tra một số dự án có giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; một số dự án có chuyển đổi mục đích đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ do HĐND cấp tỉnh thông qua.

Bộ TN-MT cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.