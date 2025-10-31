Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Góp ý văn kiện đại hội Đảng

Bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương trước 15.12

Tư An
31/10/2025 22:51 GMT+7

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành bố trí 100% chủ tịch UBND không phải người địa phương trước 15.12.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 201 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số nhiệm vụ thời gian tới.

Bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương trước 15.12- Ảnh 1.

Hiện tại nhiều địa phương, chủ tịch UBND tỉnh vẫn là người địa phương

ẢNH: LÊ HIỆP

Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 31.10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư triển khai ngay các công việc sau đại hội và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và ban hành ngay các quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; kiện toàn, phân công các ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư, bí thư và kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, sở, ngành theo phương án nhân sự.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu việc kiện toàn nhân sự phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, tạo sự đồng thuận và phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo khí thế mới, niềm tin mới trong tổ chức hành động. Đồng thời quán triệt, triển khai đến cấp cơ sở, đưa ngay nghị quyết đại hội vào cuộc sống, trước mắt tập trung thực hiện đạt và vượt mức các nhiệm vụ năm 2025 đã đề ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định mới về công tác cán bộ, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí gắn với hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ, thông qua sản phẩm cụ thể.

Tiếp tục chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh án TAND tỉnh không phải là người địa phương. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15.12.

Cùng đó, tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, xấu độc, nhất là trên không gian mạng liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội; xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt các công việc tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Thường trực các tiểu ban nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia góp ý từ đại hội đảng các cấp; ý kiến đại biểu Quốc hội và các tầng lớp nhân dân, trí thức, nhà khoa học... để hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Hội nghị T.Ư 15. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung về nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng lưu ý tổ chức tốt việc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Chuẩn bị sớm các công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin liên quan

100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa phương

Tới hiện tại, 100% bí thư tỉnh, thành ủy của 34 tỉnh, thành đều không phải là người địa phương.

