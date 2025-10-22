100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa phương

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Nội hồi đầu tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, việc triển khai bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương sắp hoàn thành. 100% bí thư, tỉnh thành ủy của 34 tỉnh, thành phố sẽ không phải là người địa phương. Ngoài ra, các chức danh giám đốc công an, chánh án TAND, viện trưởng viện KSND cũng đã bố trí không phải người địa phương.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, sắp tới, sẽ mở rộng chủ trương "không phải người địa phương" với một số chức danh khác như chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra…

Tại dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng vừa công bố lấy ý kiến nhân dân cũng nêu rõ, trong nhiệm kỳ XIII, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, không phải là người địa phương; 50% chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh không phải là người địa phương và bảo đảm thực hiện hoàn thành việc bố trí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh không phải là người địa phương từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng đó, xây dựng phương án bố trí nhân sự chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, chánh thanh tra tỉnh, thành phố không phải người địa phương trước và ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Tại Kết luận số 200 ngày 17.10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, cũng yêu cầu tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương.

Theo thống kê, hiện còn 15/34 tỉnh, thành có chủ tịch UBND tỉnh là người địa phương (chiếm khoảng hơn 44%), gồm: Huế; Lào Cai; Lạng Sơn; Thái Nguyên; Bắc Ninh; Hưng Yên; Ninh Bình; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Trị; Khánh Hòa; Đồng Nai; Tây Ninh; Đồng Tháp; Cà Mau.