Bộ trưởng Austin nói nước Mỹ an ninh chỉ khi châu Á an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 1.6 REUTERS

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore hôm nay 1.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương là ưu tiên vì an ninh khu vực này gắn liền với Mỹ.

Theo AFP, phát biểu được đưa ra một ngày sau khi ông Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân có cuộc hội đàm bên lề sự kiện thường niên được cho là thước đo đánh giá quan hệ Mỹ - Trung.

"Mỹ chỉ có thể an toàn nếu châu Á an toàn và đó là lý do tại sao Mỹ đã duy trì sự hiện diện lâu dài ở khu vực này", ông phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Theo ông, dù có những xung đột lịch sử xảy ra tại châu Âu và Trung Đông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là "nơi hoạt động ưu tiên của chúng tôi".

Bộ trưởng Austin đã gặp Bộ trưởng Dong hôm 31.5, trong cuộc đàm phán trực tiếp thực chất đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng của 2 nước sau 18 tháng, mang lại hy vọng về một cuộc đối thoại quân sự tiếp theo có thể giúp ngăn chặn các tranh chấp điểm nóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông Austin cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại liên lạc giữa quân đội 2 bên "trong những tháng tới", trong khi Bắc Kinh ca ngợi mối quan hệ an ninh "ổn định" song phương.

Đài Loan đánh giá gì về cuộc tập trận "trừng phạt" của Trung Quốc?

Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngày 1.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng "có một thời kỳ an ninh mới ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" không phải về "việc áp đặt ý chí của một nước" hay "bắt nạt hoặc cưỡng ép".

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh trong khu vực. "Giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp thông qua đối thoại và không cưỡng ép hay mâu thuẫn. Và chắc chắn không qua cái gọi là trừng phạt", theo ông Austin.

"Sự hội tụ mới là về việc đến với nhau chứ không phải tách rời. Đó là về sự lựa chọn tự do của các quốc gia có chủ quyền", ông nói thêm.



Giới quan sát cho rằng Philippines là một trong những trọng tâm trong những nỗ lực của Mỹ trong khu vực. Trong bài phát biểu, ông Austin nhấn mạnh cam kết của Mỹ về việc bảo vệ Philippines theo thỏa thuận phòng vệ.