Bộ trưởng báo 'tin vui' xuất khẩu sầu riêng, chanh, bưởi

Sáng 21.4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội. Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng giải trình ý kiến các đại biểu, trong đó đề cập nhiều thông tin tích cực cho thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng ẢNH: GIA HÂN

Nghị định thư đưa chanh, bưởi sang Trung Quốc

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Bộ NN-MT sẽ cơ cấu lại các tiểu ngành, lĩnh vực và nhóm sản phẩm chủ lực. "Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc phát triển thị trường và đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản ở cả trong nước và xuất khẩu", ông nhấn mạnh.

Phấn khởi báo cáo với Quốc hội, Bộ trưởng Hùng cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, Bộ NN-MT đã ký nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho phép xuất khẩu chính ngạch bưởi, chanh.

"Đây là lần đầu tiên Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký nghị định thư với bộ, ngành của Việt Nam về lĩnh vực này", ông nói.

Đặc biệt với sầu riêng, ông Hùng cho hay vừa rồi đã có thể truy xuất nguồn gốc từ vùng trồng đến thẳng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Nhờ đó, thời gian vận chuyển sang Trung Quốc chỉ mất 5 - 6 ngày, thay vì 20 ngày như trước đây.

Thời gian tới, Bộ NN-MT sẽ tập trung nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân. "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn là một đột phá chiến lược, cần sự quan tâm, vào cuộc của các địa phương", ông Hùng lưu ý.

Nghị định thư mà Bộ trưởng NN-MT đề cập được ký kết tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho hay, việc ký kết nghị định thư là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật bài bản, kéo dài từ năm 2019 giữa các cơ quan chuyên môn hai nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo nghị định thư đã ký, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói chanh, bưởi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ NN-MT, được Bộ NN-MT và phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt.

Đồng thời, vùng trồng và cơ sở đóng gói phải có các biện pháp kiểm soát các sinh vật gây hại theo yêu cầu của nghị định thư.

Các đại biểu tại phiên thảo luận sáng 21.4 ẢNH: GIA HÂN

Dự kiến giảm diện tích đất trồng lúa

Tiếp tục giải trình, Bộ trưởng NN-MT cho hay, theo Nghị quyết số 39 của Quốc hội, tổng diện tích đất trồng lúa của Việt Nam đến năm 2030 được xác định là 3,568 triệu ha.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Bộ NN-MT đang rà soát để trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia năm 2030, tầm nhìn 2050, dự kiến giảm diện tích đất trồng lúa xuống còn khoảng 3,25 triệu ha để chuyển sang đất phát triển công nghiệp.

Tuy nhiên, ông đề nghị các địa phương hết sức cân nhắc khi đăng ký quỹ đất công nghiệp. Bởi thực tế những năm qua, nhiều nơi sử dụng không quá 7% quỹ đất công nghiệp trong quy hoạch. Nếu đăng ký quá nhiều mà không thực hiện được sẽ gây lãng phí lớn.

Bộ trưởng đề cập câu chuyện một địa phương đăng ký 20.000 ha đất công nghiệp trong nhiệm tới đây, giai đoạn 2030 - 2035. Tương ứng với con số này cần thu hút tới 2 triệu lao động, rất khó khả thi.

Ông Hùng cũng dẫn tính toán của Tổng cục Thống kê và Bộ NN-MT, cho thấy dù giảm diện tích đất trồng lúa xuống 3,25 triệu ha nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu nhờ tăng năng suất.

Hiện nay, năng suất lúa của Việt Nam đạt 6,2 tấn/ha, đứng thứ 2 thế giới, sau Ấn Độ khoảng 7 tấn/ha, sẽ đảm bảo kim ngạch xuất khẩu khoảng 5 tỉ USD mỗi năm.