Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113

Đình Huy
16/03/2026 10:20 GMT+7

Tại buổi thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113, thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng các đại biểu tham quan khu huấn luyện, trang bị và theo dõi một số nội dung huấn luyện, biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tại lữ đoàn.

Ngày 15.3, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đón thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công). Cùng dự có trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Binh chủng Đặc công và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113

ẢNH: ĐỨC ANH

Theo Bộ Quốc phòng, chuyến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhân dịp ông dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc tham dự Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc và Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tại Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã nghe đại diện Binh chủng Đặc công báo cáo về lịch sử quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của binh chủng; kết quả trên một số mặt công tác và những thành tích nổi bật của lực lượng vinh dự được 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tham quan, xem các màn trình diễn tại thao trường của Lữ đoàn Đặc công bộ 113

ẢNH: ĐỨC ANH

Cạnh đó, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu tham quan khu huấn luyện, trang bị và theo dõi một số nội dung huấn luyện, biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113 như: ngụy trang, bắn các loại súng có trong biên chế, trình diễn võ chiến đấu đặc công và kỹ thuật công phá…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ

ẢNH: ĐỨC ANH

Kết thúc màn trình diễn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thăm hỏi, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113.

Trong khuôn khổ 'Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10', hai tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và tàu 012-Lý Thái Tổ sẽ tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận