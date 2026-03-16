Ngày 15.3, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đón thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công). Cùng dự có trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Binh chủng Đặc công và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, chuyến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhân dịp ông dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc tham dự Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc và Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tại Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã nghe đại diện Binh chủng Đặc công báo cáo về lịch sử quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của binh chủng; kết quả trên một số mặt công tác và những thành tích nổi bật của lực lượng vinh dự được 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cạnh đó, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu tham quan khu huấn luyện, trang bị và theo dõi một số nội dung huấn luyện, biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113 như: ngụy trang, bắn các loại súng có trong biên chế, trình diễn võ chiến đấu đặc công và kỹ thuật công phá…

Kết thúc màn trình diễn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thăm hỏi, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113.