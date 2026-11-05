Bộ trưởng Chiến tranh chịu sức ép lưỡng đảng, ông Trump vẫn bảo vệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bảo vệ Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, giữa lúc nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa gây sức ép đòi ông này từ chức sau cuộc bầu cử giữa kỳ.