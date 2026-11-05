Bộ trưởng Chiến tranh chịu sức ép lưỡng đảng, ông Trump vẫn bảo vệ

Tin liên quan Phó tổng thống Mỹ nói đảng Cộng hòa phải trả giá vì cuộc chiến IranPhó tổng thống Mỹ JD Vance hôm 4.11 nhận định rằng cuộc chiến với Iran đã khiến đảng Cộng hòa phải trả giá trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và Tổng thống Donald Trump đã có phản ứng về nhận định này.Các nước nói về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tổng thống Trump Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Đảng dân chủ bầu cử Mỹ Xung đột Iran
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