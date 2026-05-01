Bộ trưởng Chiến tranh nói Mỹ không 'sa lầy' ở Iran

Bộ trưởng Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Dan Caine đã ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào ngày 29.4, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Iran vào ngày 28.2, dẫn đến giá xăng tăng vọt.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ liên tục đặt câu hỏi cho ông Hegseth về cuộc xung đột kéo dài không hồi kết, trong đó nghị sĩ John Garamendi của California gọi đó là một "vũng lầy" và "thảm họa chính trị và kinh tế ở mọi cấp độ".

Ông Hegseth đã phản ứng giận dữ: "Ông gọi đó là vũng lầy, trong khi lại giúp kẻ thù của chúng ta tuyên truyền ư? Thật đáng xấu hổ khi ông nói như vậy".

"Đừng nói: 'Một mặt tôi ủng hộ quân đội, mặt khác lại gọi một nhiệm vụ kéo dài hai tháng là vũng lầy.'... Ông đang cổ vũ cho ai ở đây? Ông đang đứng về phía ai?", ông Hegseth nói.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cũng cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã phóng đại tiến bộ quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống Iran.

Cuộc chiến của Mỹ ở Iran cho đến nay đã tiêu tốn 25 tỉ USD, theo lời quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, Jules Hurst, và đây là ước tính chính thức đầu tiên về chi phí chiến tranh.

Ông Jules Hurst cho biết: "Tính đến ngày hôm nay, chúng ta đang chi khoảng 25 tỉ USD cho Chiến dịch Epic Fury. Phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược. Một phần trong đó rõ ràng là để thay thế vũ khí và thiết bị".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Thượng viện hôm 30.4 ẢNH: REUTERS

Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Chrissy Houlahan của Pennsylvania cũng chất vấn Hegseth về việc sa thải một sĩ quan cấp cao, cáo buộc ông không đưa ra "lời giải thích nào" về việc sa thải "một trong những người được vinh danh và xuất sắc nhất từng phục vụ quốc gia này".

Bộ trưởng Hegseth từ chối thảo luận về các chi tiết cụ thể, nói rằng chính quyền đã cách chức một số tướng lĩnh vì "chúng ta cần sự lãnh đạo mới".

Một số nghị sĩ cũng chất vấn ông về thương vong dân thường và khả năng giao dịch nội bộ liên quan đến cuộc xung đột.

Ông Hegseth bác bỏ mọi chỉ trích và gọi các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa là "kẻ thù lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt" và "những kẻ bi quan liều lĩnh". Ông khẳng định không có quân đội nào nỗ lực hơn quân đội Mỹ về vấn đề bảo vệ tính mạng dân thường.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts đã chất vấn ông Hegseth về khả năng giao dịch nội bộ dựa trên thông tin mật về các hoạt động quân sự. Bà đặt câu hỏi ông có đầu tư vào các quỹ liên quan đến quốc phòng trước khi chiến tranh bắt đầu hay không.

Bộ trưởng Hegseth phủ nhận mình có khoản đầu tư nào như vậy, và tuyên bố câu trả lời của mình là "phủ định hoàn toàn".