Ông Trump tính kế kéo dài phong tỏa Iran
Ông Trump tính kế kéo dài phong tỏa Iran

La Vi
01/05/2026 10:38 GMT+7

Một quan chức Nhà Trắng hôm 29.4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với các công ty dầu mỏ về cách giảm thiểu tác động của việc Mỹ có thể phong tỏa các cảng của Iran trong nhiều tháng, trong bối cảnh Mỹ tái kêu gọi các quốc gia khác giúp mở lại eo biển Hormuz.

Quan chức này cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào các bước mà chính quyền đã thực hiện để ổn định thị trường dầu toàn cầu, và các lựa chọn để duy trì lệnh phong tỏa trong nhiều tháng nếu cần trong khi hạn chế tác động đến người tiêu dùng Mỹ.

Các cuộc thảo luận hôm 28.4 diễn ra trong bối cảnh bế tắc trong nỗ lực giải quyết xung đột, khi Washington gia tăng áp lực lên Tehran để mở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu tăng hơn 6% hôm 29.4, khi dầu Brent đạt mức giá cao nhất trong một tháng do lệnh phong tỏa có thể bị kéo dài.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, Musandam, Oman

Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho biết cuộc chiến cho đến nay đã khiến quân đội Mỹ tốn 25 tỉ USD.

Ông Trump nói Iran có thể gọi nếu muốn đàm phán, viết trên mạng xã hội hôm 29.4 rằng Tehran "không thể thu xếp ổn thỏa công việc của mình".

Theo một bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Reuters có được, Washington cũng đang kêu gọi các quốc gia khác tham gia một liên minh quốc tế mới nhằm cho phép tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz.

Iran đã cảnh báo về "hành động quân sự chưa từng có" nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp diễn.

Một báo cáo của Axios hôm 29.4 trích dẫn các nguồn tin không nêu tên cho biết ông Trump được nghe báo cáo từ người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ về các kế hoạch mới cho hành động quân sự tiềm năng chống lại Iran.

