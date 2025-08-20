Bộ trưởng Công an, Bí thư Hà Nội gắn biển tên phố Lê Giản, Bạch Thành Phong

Tham dự buổi lễ có đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.Hà Nội…

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thực hiện nghi lễ gắn biển tên phố Lê Giản ẢNH: VIẾT THÀNH

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, Hà Nội là thủ đô của cả nước, việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn được xác định có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, đảm bảo quản lý đô thị, quản lý hành chính...

Sau khi gắn biển tên, bà Hương đề nghị UBND P.Đại Mỗ sớm tổ chức quản lý, triển khai đánh số nhà, quản lý dân cư; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể P.Đại Mỗ tuyên truyền về ý nghĩa của việc đặt tên đường; giữ gìn vệ sinh môi trường...

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển phố Bạch Thành Phong ẢNH: VIẾT THÀNH

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Việt Hồng (con gái ông Lê Giản) bày tỏ xúc động và tự hào khi tên của người cha thân yêu đã được đặt cho một đường phố Hà Nội.

Bà Hồng khẳng định, sự kiện này không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của ông Lê Giản và ông Bạch Thành Phong cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở con cháu, người thân trong gia đình phải phát huy truyền thống gia đình, sống xứng đáng với cha ông, tích cực đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước.

Phố Bạch Thành Phong dài hơn 1.900 m, rộng 40 m, kéo dài từ ngã tư giao đại lộ Thăng Long - đối diện đường Lê Quang Đạo đến ngã tư giao đường Đại Mỗ và đường Lê Giản.

Phố Lê Giản dài hơn 1.000 m rộng 40 m, từ ngã tư giao đường Đại Mỗ và phố Bạch Thành Phong đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Luyện (hết địa phận P.Đại Mỗ).