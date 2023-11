Bộ trưởng Công an: Không có chuyện 'xử lý quá cán bộ sợ không dám làm'

Tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Công an sáng 7.11, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai), khẳng định thời gian qua cử tri và nhân dân cả nước đánh giá rất cao vai trò của ngành công an trong việc điều tra phòng, chống tội phạm tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn sáng 7.11 GIA HÂN

Ông cũng đề nghị Bộ trưởng nêu rõ giải pháp để tiếp tục điều tra các vụ án chống tham nhũng đảm bảo các tiêu chí "không bỏ lọt tội phạm, đồng thời là không làm oan người vô tội". Đồng thời, khẳng định quan điểm chỉ đạo nhất quán của T.Ư cũng như của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, một lĩnh vực.

Phúc đáp đại biểu Khánh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, đấu tranh phòng chống tham nhũng là công tác rất trọng tâm của Bộ Công an thời gian qua. Ngành công an đã gương mẫu đi đầu trong cả 3 phương diện: thứ nhất là phát hiện điều tra, xử lý các vụ điều tra phòng chống tham nhũng tiêu cực, được Tổng Bí thư đánh giá là điểm sáng.

Thứ hai là chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong lực lượng Bộ Công an, muốn chống tham nhũng, tiêu cực được thì phải làm trong sạch nội bộ.

Thứ ba là cải cách thủ tục hành chính, quản lý bằng pháp luật nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không gây khó khăn, nhũng nhiễu.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng khẳng định, với việc thực hiện cải cách Đề án 06 nếu làm được sẽ giảm hẳn tham nhũng vặt, không còn tiếp xúc thủ tục hành chính nữa thì cũng không còn tham nhũng vặt. Đây là bức xúc của cử tri rất nhiều năm nay.

"Việc điều tra, công tác truy tố, xét xử các đối tượng tham nhũng với phương châm không có vùng cấm, không có đặc quyền, ngoại lệ, bất kể người đó là ai vừa qua đã thực hiện tốt", Bộ trưởng Lâm nhấn mạnh và khẳng định điều này đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe phòng ngừa vi phạm. Thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước.

Không để đối tượng trốn ra nước ngoài và cũng không dám trốn ra nước ngoài. Vừa qua đã xử lý được rất nhiều đối tượng này. Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Về giải pháp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu 4 giải pháp như hoàn thiện thể chế, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở, thiếu sót để phạm tội. Vừa qua ngành công an đã kiến nghị rất nhiều lĩnh vực từ quản lý tài chính chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đăng kiểm phương tiện, phòng chống buôn lậu..., qua đó đã sửa đổi, chỉnh lý rất nhiều quy định.



"Nói xử lý quá cán bộ không dám làm là không phải"

Đồng thời, điều chỉnh rất nhiều quy định về kiểm soát quyền lực người đứng đầu, nhất là các địa phương. Có chế tài mạnh mẽ cắt đứt các quan hệ sân sau, không để các đối tượng thao túng được nhiều cơ quan, như một số vụ án xảy ra thời gian qua vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu...

Về khâu xử lý đối tượng, theo Bộ trưởng Công an có 2 tội danh chính: một là tội tham ô tài sản, ăn cắp tài sản nhà nước, nhân dân làm tài sản riêng; hai là đưa hối lộ, nhận hối lộ.

"Cho tới nay chưa bắt đối tượng nào liên quan mà không nhận tiền. Đâu đó có ý kiến "xử lý quá cán bộ sợ không dám làm" là không phải. Đây không phải là làm trái, lợi dụng trách nhiệm quyền hạn mà là nhận hối lộ. Việc xử lý nhân dân rất đồng tình", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong các vụ án vừa qua số lượng người bị hại rất đông. Việc thu hồi tài sản tham nhũng rất quan trọng, sẽ phải tiếp tục làm thời gian tới, kê biên, kê khai tài sản, không để đối tượng tẩu tán tài sản.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo công khai minh bạch góp phần hạn chế tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng vặt. Chính phủ đẩy mạnh Đề án 06 để phục vụ nhân dân và hạn chế tham nhũng vặt.