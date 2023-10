Bộ trưởng Công an: 'Biến tướng' chung cư mini gây mất an toàn cháy, nổ rất cao

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa thay mặt Chính phủ gửi Quốc hội báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 99 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2023.

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy gần 1,2 triệu cơ sở, trong đó hơn 88.000 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm GIA HÂN

Đáng lưu ý, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, số lượng nhà ở riêng lẻ chuyển đổi mục đích sử dụng sang cho thuê nhà trọ, kết hợp sản xuất, kinh doanh, chia nhỏ căn hộ để bán (thường gọi là chung cư mini) đang là một vấn đề hết sức bất cập, sinh ra những loại hình cơ sở "biến tướng", gây nguy cơ mất an toàn cháy, nổ, khó khăn trong công tác quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho hay, từ 1.10.2022 - 30.9.2023, toàn quốc xảy ra hơn 1.938 vụ cháy, làm chết 144 người, bị thương 113 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 315 tỉ đồng và 306 ha rừng.



Trong đó, đã xảy ra 93 vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng (chiếm 4,8% số vụ cháy toàn quốc), làm chết 144 người, bị thương 67 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 280 tỉ đồng.

Các vụ cháy, theo báo cáo của Chính phủ, xảy ra chủ yếu trong khu dân cư, nhất là loại hình nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh. Điển hình là vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) ngày 12.9, khiến 56 người tử vong.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết từ đầu năm đến nay, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, khó lường. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy tăng 190 vụ, tăng 33 người chết và 34 người bị thương.

Ẩn họa chung cư mini: Tòa nhà thiếu thiết bị PCCC, cư dân thiếu kỹ năng thoát nạn

Các loại hình "biến tướng" gây mất an toàn cháy, nổ cao

Chính phủ thừa nhận hạn chế khi tình hình cháy, nổ mặc dù đã được kiềm giảm vẫn diễn biến phức tạp. Một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.

Vụ cháy chung cư mini tại Q.Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, hàng chục người bị thương GIA HÂN

Chỉ ra nguyên nhân, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, một số nơi còn tình trạng buông lỏng quản lý với hoạt động xây dựng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép, trái phép xảy ra ở nhiều địa bàn, nhất là các thành phố lớn có mật độ xây dựng cao.

Nhiều loại hình nhà ở riêng lẻ bị người dân tự ý chuyển đổi công năng thành nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ với mật độ người ở cao, nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh...

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, các loại hình "biến tướng" này chưa được pháp luật điều chỉnh cụ thể nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý, do không được xem xét, cấp phép thiết kế các điều kiện an toàn trước khi đưa vào sử dụng, gây nguy cơ mất an toàn cháy, nổ rất cao.

Nhiều công trình cố tình cho người dân vào ở khi chưa bảo đảm an toàn dẫn đến khó áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế do ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân.

22.604 cơ sở chưa khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, tới nay, có 974/1.853 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (chiếm 52,56%) đã khắc phục và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, có 894 công trình vốn đầu tư trong nước, 80 công trình vốn đầu tư nước ngoài.



238/586 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã khắc phục (chiếm 40,61%) và được chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, 201 công trình vốn đầu tư trong nước, 37 công trình vốn đầu tư nước ngoài.

Các dự án, công trình còn lại, chủ đầu tư đã được hướng dẫn và thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa, không còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thiết kế, hoàn thiện hồ sơ để thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó có 64 dự án, công trình có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với cơ sở hiện hữu, đã đưa vào sử dụng còn tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết có 15.536/38.140 (đạt 40,7%) cơ sở đã khắc phục tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; còn 22.604/38.140 cơ sở chưa được khắc phục.

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Xây dựng đang sửa đổi Thông tư 06 năm 2022 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; xây dựng tiêu chuẩn thiết kế đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Bộ Công an cũng đang sửa đổi QCVN 03 năm 2021 về phương tiện phòng cháy, chữa cháy.