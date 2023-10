Tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên chiều 6.10, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, việc điều tra vụ án cháy chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) vẫn đang được tiến hành tích cực.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, nhấn mạnh công tác điều tra, xử lý vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết dựa trên quan điểm "không có vùng cấm" TN

Trước đó, thông tin về quá trình điều tra vụ cháy chung cư mini, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết bên cạnh việc khởi tố bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, ở Hà Nội) về tội vi phạm phòng cháy, chữa cháy, cơ quan công an đang mở rộng điều tra xem đối tượng Minh có đồng phạm hay không; điều tra công tác quản lý nhà nước có vi phạm gì không, nếu có thì có đủ căn cứ xử lý hình sự không.

Cơ quan công an đã triệu tập khoảng 6 - 7 người trước đây là cán bộ của Q.Thanh Xuân, công tác từ năm 2015. Tất cả những người trong diện điều tra, cơ quan điều tra đều mời làm việc; đồng thời đang đề xuất mời thêm nhiều cán bộ đương chức đến làm việc.

Chung cư mini xây vượt 3 tầng so với giấy phép nhưng những hạng mục vi phạm của công trình này vẫn tồn tại nhiều năm NGUYỄN TRƯỜNG

Việc Công an TP.Hà Nội triệu tập hàng loạt cán bộ của Q.Thanh Xuân công tác từ năm 2015 có thể liên quan đến thời điểm UBND Q.Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho chung cư mini bị cháy.

Cụ thể, Giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD cho chung cư mini kể trên thể hiện ngày được ký, phê duyệt là 11.3.2015; người ký giấy phép là Phó chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân Đặng Hồng Thái (đã nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 1.2022). Sau khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư đã xây công trình này cao 9 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép, các tầng vi phạm này tồn tại cho đến nay.

Năm 2015, ngoài ông Thái thì Q.Thanh Xuân có ông Vũ Cao Minh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy; ông Nguyễn Xuân Lưu giữ chức Chủ tịch UBND quận.

Đến tháng 10.2019, ông Minh nghỉ hưu theo chế độ nên ông Lưu được bầu làm Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân. Tháng 3.2021, ông Lưu về làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thay ông Nguyễn Việt Hà và ông Hà về làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân. Tháng 4.2021, ông Võ Đăng Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân cho đến nay.

Tháng 11.2022, bà Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đến công tác tại Q.Thanh Xuân, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Việt Hà được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lâm.

Trước đó, do tình hình cháy nổ diễn ra phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản nên tháng 9.2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 504-CV/TU có nội dung nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Đêm 12.9, chung cư mini xây vượt tầng ở P.Khương Đình bị cháy, làm 56 người chết. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Q.Thanh Xuân, Đảng ủy P.Khương Đình.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trong vụ cháy chung cư mini, Hà Nội đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề, từ khâu cấp phép xây dựng.