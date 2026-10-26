Bộ trưởng Công an lý giải bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Sáng 26.10, thảo luận tại tổ về hai dự án luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, việc sửa luật tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ẢNH: GIA HÂN

Trước đó một số đại biểu băn khoăn đặt câu hỏi: tại sao lại bỏ quy định về công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đối với công trình và phương tiện?

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, qua thực tiễn công tác, Bộ Công an đánh giá việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết.

Bản chất của công tác kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy hiện nay là kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật. Trong khi đó, đã có một thủ tục rất quan trọng là thẩm định thiết kế. Bất cập ở chỗ thiết kế đã được các nhà chuyên môn lập theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng công trình hoàn thành lại phải qua một bước kiểm tra nghiệm thu nữa.

"Từ khi tôi chưa làm bộ trưởng, thứ trưởng, nhiều chủ đầu tư công trình thường đặt vấn đề: "Làm sao để công trình được thẩm định, nghiệm thu đưa vào sử dụng sớm?", Bộ trưởng Quang nêu và cho hay, khi chủ trì làm dự án luật này, ông đã yêu cầu phải nghiên cứu lại quy trình này.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không thể nào đủ trình độ chuyên môn để đi thẩm định lại toàn bộ thiết kế của các nhà chuyên môn đối với những công trình tổ hợp. Việc bãi bỏ thủ tục công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy không làm giảm hiệu quả hay giảm trách nhiệm mà chỉ giảm thủ tục hành chính - ông Quang lý giải thêm.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Bộ Công an, công tác kiểm tra, hậu kiểm vẫn được bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định, không bị buông lỏng. Dự thảo luật đã bổ sung tại khoản 2 Điều 11 về việc kết hợp giữa công tác kiểm tra định kỳ với kiểm tra việc chấp hành quy định về thẩm định thiết kế và nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện.

Quy định gắn chặt trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện, theo ông, có "hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tốt hơn".

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu băn khoăn khi "trước đây ở Hà Nội từng xảy ra vụ việc mà anh em Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy lại phải chịu trách nhiệm về sự an toàn bên trong nhà của người dân".

Lý do theo quy định cũ, cơ quan đã thẩm định, nghiệm thu xong thì phải chịu trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy của công trình. Song thực tế điều này gây ra rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Từ thực tiễn đó, luật sửa đổi lần này gắn rõ ý thức và trách nhiệm của người dân, chủ đầu tư đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng khẳng định, việc bỏ giấy phép lưu thông không làm giảm trách nhiệm hay giảm hiệu quả quản lý nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, hậu kiểm; những tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm chính.