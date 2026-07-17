Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Chiều 16.7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh viện tuyến cuối trực thuộc bộ tại khu vực Tây Nam bộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác làm việc cùng Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ ẢNH: ĐT

Báo cáo Bộ trưởng, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết thời gian qua, bệnh viện đã luôn nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng, can thiệp nội mạch, ngoại khoa, đột quỵ, thần kinh và hồi sức tích cực.

Song song đó là tích cực thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt bệnh viện đang chuẩn bị đầu tư, trang bị hệ thống CT Photon hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bệnh viện trong quá trình triển khai dự án mở rộng bệnh viện thêm 3,8 ha; đồng thời sớm hoàn thành kế hoạch tiếp nhận và đưa vào hoạt động Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bệnh viện trong quá trình triển khai dự án mở rộng bệnh viện thêm 3,8 ha ẢNH: Đ.T

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những nỗ lực, thành quả Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng ghi nhận, bệnh viện đã có những bước phát triển mạnh về chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật cao và chuyển đổi số, qua đó từng bước khẳng định vị thế là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế tại khu vực Tây Nam bộ.

Về những kiến nghị của bệnh viện, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng bệnh viện; đồng thời yêu cầu bệnh viện cần chủ động xây dựng lộ trình phát triển lâu dài gắn với kế hoạch mở rộng quy mô, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng tập thể đoàn kết, quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.