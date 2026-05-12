Phát hiện Bệnh viện S.I.S Cần Thơ xả nước thải ra khu đô thị

Ngày 12.5, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (gọi tắt là Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, tọa lạc phường An Bình) xả nước thải có dấu hiệu ô nhiễm ra môi trường.

Cụ thể, qua kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng ghi nhận hiện tượng nước thải phát sinh từ Bệnh viện S.I.S Cần Thơ có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Cơ quan chức năng thu mẫu nước xả thải của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất bệnh viện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Tại đây, đoàn đã tập trung kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó là quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, việc quan trắc môi trường định kỳ và các điều kiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về môi trường.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành ghi nhận thực tế tại khu vực xả thải, lấy mẫu nước thải để phục vụ công tác phân tích, đánh giá chất lượng môi trường theo quy định.

Một trong số những khu vực xả thải được kiểm tra ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Thời điểm này, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu vực giặt sấy đồ vải của bệnh viện không được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung, mà xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ.

Sau đó, đoàn kiểm tra đã lấy 2 mẫu nước thải, gồm một mẫu tại điểm xả cuối cùng của khu giặt sấy, khu tập kết rác thải sinh hoạt và một mẫu sau hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ xả nước thải tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để xử lý theo quy định của pháp luật.