Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phát hiện Bệnh viện S.I.S Cần Thơ xả nước thải ra khu đô thị

Thanh Duy
Thanh Duy
12/05/2026 16:09 GMT+7

Kiểm tra đột xuất, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Bệnh viện S.I.S Cần Thơ không đưa nước thải về hệ thống xử lý tập trung, mà xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị.

Ngày 12.5, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (gọi tắt là Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, tọa lạc phường An Bình) xả nước thải có dấu hiệu ô nhiễm ra môi trường.

Cụ thể, qua kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng ghi nhận hiện tượng nước thải phát sinh từ Bệnh viện S.I.S Cần Thơ có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Phát hiện Bệnh viện S.I.S Cần Thơ xả nước thải ra khu đô thị - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thu mẫu nước xả thải của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất bệnh viện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Tại đây, đoàn đã tập trung kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó là quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, việc quan trắc môi trường định kỳ và các điều kiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về môi trường.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành ghi nhận thực tế tại khu vực xả thải, lấy mẫu nước thải để phục vụ công tác phân tích, đánh giá chất lượng môi trường theo quy định.

Phát hiện Bệnh viện S.I.S Cần Thơ xả nước thải ra khu đô thị - Ảnh 2.

Một trong số những khu vực xả thải được kiểm tra

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Thời điểm này, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu vực giặt sấy đồ vải của bệnh viện không được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung, mà xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ.

Sau đó, đoàn kiểm tra đã lấy 2 mẫu nước thải, gồm một mẫu tại điểm xả cuối cùng của khu giặt sấy, khu tập kết rác thải sinh hoạt và một mẫu sau hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ xả nước thải tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp xả nước thải trái phép ra sông Pô Kô

Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp xả nước thải trái phép ra sông Pô Kô

Một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi tự ý lắp đặt đường ống ngầm xả nước thải trực tiếp ra sông Pô Kô, bị công an phát hiện.

Khám phá thêm chủ đề

xả nước thải Bệnh viện S.I.S Cần Thơ môi trường cần thơ xả thải trực tiếp ra môi trường bệnh viện xả thải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận