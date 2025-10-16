Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vĩnh Long: Công ty New Increase vi phạm xả nước thải ra môi trường

Nam Long
Nam Long
16/10/2025 15:36 GMT+7

Một công ty ở Vĩnh Long xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên bị lực lượng công an lập biên bản và ra quyết định xử phạt gần 350 triệu đồng.

Ngày 16.10, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường công an tỉnh này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH New Increase (VN) về hành vi vi phạm xả nước thải ra môi trường có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Số tiền xử phạt là 345 triệu đồng.

Vĩnh Long: Công ty New Increase vi phạm xả nước thải ra môi trường - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra thu mẫu vụ việc Công ty New Increase xả nước thải ra môi trường

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, lúc 14 giờ 30 ngày 22.8, đoàn kiểm tra của Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra Công ty TNHH New Increase (VN), có địa chỉ tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, Vĩnh Long. Tại đây, đoàn kiểm tra tiến hành lấy một mẫu nước thải tại miệng đường ống sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty để thử nghiệm 4 thông số môi trường theo quy định của Bộ NN-MT.

Kết quả thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật và chuyển đổi số (khu vực 1) Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long xác định mẫu nước thải trên có 3 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật: Thông số tổng Coliforms vượt 1.860 lần, thông số BOD5 vượt 4,1 lần, thông số NH4+ (tính theo N) vượt 1,93 lần.

Tại thời điểm làm việc, đại diện công ty đã chấp hành đóng phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời cam kết khắc phục vi phạm xả nước thải trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm bình luận