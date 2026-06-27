Bộ trưởng GD-ĐT: Các khoản thu ngoài học phí phải 'thực sự tự nguyện'

Thông tin về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, toàn bộ sách giáo khoa sẽ được cung ứng đến các địa phương trước ngày 15.8; giá sách năm nay giảm bình quân khoảng 13% so với năm học trước.

Bộ cũng đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách miễn học phí, đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029 - 2030. Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động bố trí kinh phí để hỗ trợ học sinh.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết khai giảng sẽ gọn nhẹ, các khoản thu ngoài học phí phải thực sự tự nguyện ẢNH: MOET

Năm học tới là năm đầu tiên cả nước thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất. Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách thống nhất.

Lãnh đạo bộ nhiều lần nhấn mạnh dù thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất nhưng việc dạy học vẫn bám sát chương trình, sách giáo khoa chỉ là học liệu, qua đó tránh lãng phí các bộ sách đã sử dụng trước đây.

Bộ GD-ĐT và nhà xuất bản tổ chức tập huấn giáo viên theo hướng thiết thực, tập trung vào những nội dung còn vướng mắc, tránh dàn trải, lãng phí.

Đối với thiết bị dạy học tối thiểu, Bộ trưởng GD-ĐT cho biết hiện vẫn còn thiếu khoảng 50%. Đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đầu tư, bảo đảm điều kiện dạy học. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp để các địa phương sớm khắc phục tình trạng này trước khi bước vào năm học mới.

Khai giảng ngắn gọn, thiết thực, không để học sinh ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ

Về các khoản thu đầu năm học, ông Hoàng Minh Sơn khẳng định, Bộ GD-ĐT hàng năm đều có văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định hiện hành. Đối với các khoản thu ngoài học phí, nguyên tắc phải được quán triệt là "thực sự tự nguyện", công khai, minh bạch và đúng quy định.

Đề cập đến lễ khai giảng năm học mới, ông Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GD-ĐT đang nghiên cứu đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, giảm thời lượng chương trình xuống còn khoảng 45 phút để phù hợp với lứa tuổi học sinh với điều kiện thời tiết.

"Các cháu không phải đến từ rất sớm rồi ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ dưới trời nắng hoặc mưa. Khai giảng phải tiết kiệm, hiệu quả và thực chất", Bộ trưởng chia sẻ.

Đề cập đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng trách nhiệm của nhà trường không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Theo Bộ trưởng GD-ĐT, cùng với gia đình và nhà trường, không gian mạng đang trở thành môi trường mà học sinh dành rất nhiều thời gian để học tập, giao tiếp và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, sự phát triển rất nhanh của mạng xã hội và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo vệ trẻ em.

"Chúng ta cần có các quy định để quản lý việc tiếp cận của trẻ em đối với mạng xã hội và các công cụ AI chưa được kiểm soát, không phải để hạn chế quyền của người dân mà là để bảo vệ các em", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Theo ông, giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, cần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan liên quan để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện trong bối cảnh chuyển đổi số.