Bộ trưởng GD-ĐT: Giảm tối thiểu 50% hội thi, phong trào, danh hiệu mang tính hình thức

Đo thành công của giám đốc sở GD-ĐT bằng bớt vất vả cho giáo viên

Một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh trong bài phát biểu kết luận hội nghị giám đốc sở GD-ĐT toàn quốc mới đây là phải giải phóng thực chất sức lao động của người thầy.

Ông Minh Sơn cho rằng: "Chúng ta lấy học sinh làm trung tâm, sinh viên làm trung tâm, vì sự tiến bộ của học sinh, sinh viên. Nhưng đồng thời, chúng ta phải đề cao giá trị và những đóng góp của người thầy, bởi người thầy chính là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục, chúng ta phải giải phóng thực chất sức lao động của người thầy".

Bộ trưởng GD-ĐT cho rằng cần đo thành công của giám đốc sở GD-ĐT bằng việc giảm vất vả vì công việc ngoài chuyên môn cho giáo viên ẢNH: MOET

"Đo lường sự thành công của một giám đốc sở GD-ĐT không chỉ dựa vào số lượng học sinh giỏi, mà còn phải xem giáo viên của tỉnh, thành phố mình có bớt vất vả vì thủ tục hành chính, vì những công việc không thuộc lĩnh vực chuyên môn dạy học hay không. Vì vậy, chúng ta phải giảm sổ sách, giảm thủ tục hành chính, giảm những công việc khác, những phong trào, hội thi và danh hiệu mang tính hình thức", ông Minh Sơn nói với các giám đốc sở.

Từ quan điểm đó, người đứng đầu ngành giáo dục yêu cầu: "Cần cam kết xóa bỏ 100% hồ sơ, sổ sách giấy trùng lặp, chuyển sang đo lường trên dữ liệu; cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi, phong trào, danh hiệu mang tính hình thức. Làm sao để thầy cô có thêm thời gian nghiên cứu, xây dựng bài giảng, chăm sóc và nâng đỡ từng học sinh còn yếu kém".

Không "khoán trắng" cho giáo viên

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cũng yêu cầu giám đốc sở phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chỉ đạo, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn trường học, không "khoán trắng" nhiệm vụ này cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm hay là bộ phận tư vấn học đường.

"Tỷ lệ hiện nay về giáo viên chuyên trách tư vấn tâm lý học đường chỉ có 5% trên toàn quốc, nên nếu cứ khoán trắng cho đội ngũ giáo viên thì không hiệu quả. Phải xây dựng và chuẩn hóa được quy trình, quy chế, phương thức phối hợp để làm rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện", nữ thứ trưởng nhấn mạnh.

Đối với giáo dục mầm non, bà Quyên Thanh đề nghị trong thời gian tới cần tập trung nhiều thay đổi cách quản trị để nâng cao chất lượng. Trong đó, cần chuyển từ quản lý bằng báo cáo sang quản trị bằng dữ liệu. Giáo dục mầm non cần khẩn trương xây dựng hệ thống học liệu, dữ liệu thống nhất trên toàn quốc, phục vụ điều hành rồi theo dõi tiến độ phổ cập, nhu cầu giáo viên, cơ sở vật chất cũng như là phân bổ nguồn lực để xây dựng chính sách và đầu tư có hiệu quả trong thời gian tới.

"Chúng ta thường xuyên nói giáo viên vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, vừa chịu áp lực lớn về thời gian, cường độ, trách nhiệm nghề nghiệp. Do đó, trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ đặc thù này", bà Quyên Thanh đề nghị.

"Giảm để tăng"

Lấy câu chuyện thực tế về tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên, ở nhiều địa phương, tỷ lệ giáo viên trên lớp còn thấp hơn nhiều so với mức quy định của Bộ GD-ĐT, ông Minh Sơn cho rằng: "Vấn đề nằm ở chỗ thời gian qua chúng ta chưa mạnh dạn trong việc điều chuyển, sắp xếp, dẫn đến tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ".

Do vậy, theo Bộ trưởng Minh Sơn, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các địa phương sẽ sắp xếp các cơ sở giáo dục theo quan điểm "giảm để tăng": giảm đầu mối cơ sở giáo dục để tăng cường đội ngũ nhà giáo trực tiếp làm công tác giảng dạy. Đây là một giải pháp để tối ưu hóa nguồn lực.

Bộ GD-ĐT cho biết đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1.7.2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.