Bộ trưởng GTVT: 'Cán bộ hư phải xử lý, vấp ngã phải đứng dậy'

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam chiều 16.1, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nhiều lần nhấn mạnh sự cố “rất nghiêm trọng”, “đau xót” khi nhiều cán bộ của cục từ cục trưởng, trưởng phòng đến các cán bộ trung tâm đăng kiểm bị tạm giam, khởi tố.

"Tôi mới về Bộ GTVT 2 tháng nhưng rất đau xót"

“Vấn đề rất đau đớn, đau xót, kể cả các thế hệ lãnh đạo từng công tác tại Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT cũng như những người đang làm việc. Chúng ta đều rất đau đớn, cảm thấy tủi hổ, xấu hổ. Tôi mới về Bộ GTVT 2 tháng, nhưng bản thân tôi cũng thấy xấu hổ”, Bộ trưởng Bộ GTVT nói.

Theo ông Thắng, cách đây mới có 2 ngày, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT thực hiện kiểm điểm cuối năm, dù không liên quan trực tiếp nhưng cũng nhận thấy trách nhiệm từ tập thể, cá nhân đều tự nguyện hạ xuống 1 bậc đánh giá thi đua. Cục Đăng kiểm Việt Nam là người trực tiếp gây ra lỗi, phải là người chịu trách nhiệm.

Nói về vụ án đăng kiểm đang được Công an TP.HCM và cả nước đã lập chuyên án điều tra các hoạt động kiểm định xe cơ giới, khởi tố, tạm giam nhiều cán bộ, theo ông Thắng, bắt đến cục trưởng, vụ án được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “việc rất nghiêm khắc, để chúng ta phải tự soi tự sửa”, như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị tổng kết ngành giao thông cuối tuần trước về đăng kiểm.

“Đây là vết thương rất sâu của chúng ta. Tôi đã làm việc với Bộ Công an khi công an các địa phương tổ chức các chuyên án, báo chí cũng nêu rất nhiều. Theo đánh giá của Bộ Công an, đây là lỗi rất lớn, đã xảy ra từ rất lâu, giống như ung thư di căn nhiều năm”, lãnh đạo Bộ GTVT nêu.

Cụ thể, theo ông Thắng, vi phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, nhận hối lộ, gian dối trong kiểm định định, bỏ qua vi phạm, thậm chí tiếp tay.

Việc linh hoạt bỏ qua một vài lỗi đã là vi phạm, vì bất cứ lỗi nào cũng có nguy cơ mất an toàn, nguy cơ gây tai nạn thương tâm. Nhưng lỗi lớn hơn là nhiều nơi thông đồng, câu kết cùng với những đối tượng phạm tội để cho lưu hành, lưu thông những phương tiện không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn. Rồi nhận tiền hàng tháng từ cục trưởng trở xuống.

“Trước khi bị bắt, nguyên Cục trưởng Đặng Việt Hà cũng lên gặp tôi trình bày bảo anh em rất hoang mang, công việc đăng kiểm các nơi bị đình trệ. Lúc đầu tôi cũng rất thương, nhưng khi làm việc sâu hơn với cơ quan điều tra thì thấy không phải thế. Tất cả đều có chủ ý. Cục trưởng còn nhận tiền theo tháng thì chịu luôn. Đây chính là bảo kê tội phạm, không thể tha được, thực sự rất đau”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

"Dứt khoát đã thoái hóa biến chất đến mức này phải làm đến tận cùng"

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho rằng, sai phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam không ai kiểm soát, từ trên xuống dưới là một, vì “ông quản lý nhà nước nhưng buông lỏng quản lý, nhận tiền hàng tháng thì chỉ đạo, thanh kiểm tra gì nữa”. Xe đến không đảm bảo yêu cầu cho thuê phụ tùng để kiểm định, thậm chí còn sử dụng phần mềm để thay số kiểm định khí thải...

“Đây là quản lý nhà nước hay đây là lực lượng tội phạm? Chắc chắn là còn nhiều nữa cán bộ của chúng ta vướng vào vòng lao lý. Dứt khoát đã thoái hóa biến chất đến mức này phải làm đến tận cùng, kể cả thay 100% vẫn phải làm. Hư quá rồi, không thể hư hơn được nữa rồi”, Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.

Theo ông, “cán bộ hư phải xử lý, phải nhìn thẳng vào sự thật, vấp ngã phải đứng dậy, làm tốt nhiệm vụ”, thay vì trốn trách nhiệm, bao biện thì phải thẳng thắn, sửa chữa.





Người đứng đầu Bộ GTVT cũng cho rằng, sai phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam tập trung vào 4 vấn đề lớn: thứ nhất là thể chế, cụ thể Nghị định 139, việc phân cấp, phân quyền là đúng nhưng sau thời gian vận hành có kẽ hở không phù hợp thì phải xem xét sửa đổi, bổ sung.

Thứ hai vấn đề con người, phải có cả năng lực, trình độ, đạo đức. Vấn đề báo chí cũng đã nêu là giám đốc trung tâm đăng kiểm thì có cần trình độ không? Với các trung tâm xã hội hóa, có người làm chủ, quan trọng là giám đốc có tham gia vào quy trình hay không, cần tách bạch giữa người bỏ vốn và người thực hiện.

Thứ ba là cơ sở vật chất nhiều nơi không đủ điều kiện nhưng vẫn làm.

Thứ 4 là tổ chức thực hiện vận hành không tốt thì cũng hỏng hết.

Tựu trung lại, quan trọng nhất, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng là đạo đức công vụ, cố tình làm sai, thông đồng với nhau thì không rào nào cản được cả. Riêng lĩnh vực đăng kiểm đường bộ có mấy việc cần phải làm trên cơ sở những yếu tố trên, đề nghị ngay lập tức Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, trình sửa đổi ngay Nghị định 139, khắc phục những tồn tại hạn chế mà Bộ Công an điều tra, xử lý và các phương tiện thông tin đã đưa.

Quá trình sửa đổi phải trao đổi với các địa phương, bộ, ngành để điều chỉnh lại những nội dung không còn phù hợp thực tiễn, để điều chỉnh cho chặt chẽ. Tránh việc “trước đây mở quá, nay sợ quá lại siết quá, một hồi lại vướng”.

Thanh tra Bộ GTVT không thể vô can

Ông Thắng cũng nêu những sai phạm mà ở ngoài thấy rõ nhưng bên trong lại không, như vì sao các xe tải, rơ móoc dễ sai phạm lại hay kéo đến các trung tâm đăng kiểm tư nhân? Lãnh đạo Bộ yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ hơn công nghệ thông tin trong giám sát, thanh kiểm tra, như phối hợp kết nối dữ liệu với Bộ Công an, các trung tâm đăng kiểm yêu cầu kết nối camera lên Cục Đăng kiểm Việt Nam để theo dõi.

Đặc biệt, xử lý nghiêm các trung tâm đăng kiểm sai phạm không đủ nhân lực, máy móc thì rút giấy phép, nhưng nơi sai phạm hơn thì chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.

“Bộ Công an đã cơ bản đồng ý cho chúng ta phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra tại những địa phương có vụ việc, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Đồng thời, tạo điều kiện cho mở lại các trung tâm đăng kiểm”, ông Thắng nói, đồng thời cảnh báo dù sai phạm mới chỉ được phát hiện ở lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, nhưng còn rất nhiều lĩnh vực đăng kiểm phụ trách khác như đường thủy, hàng hải... phải “căng mắt tổng kiểm tra”.

“Tôi đã giao Thanh tra Bộ kiểm tra tất cả các lĩnh vực đăng kiểm, không chỉ đường bộ, không phải ông thanh tra ngồi ngất ngất không liên quan đến mình. Khi xảy ra những việc này thì bản thân thanh tra bộ phải thấy trách nhiệm, không làm gì không có nghĩa là ông không có tội. Thanh tra là tai mắt của Bộ mà không thấy đâu. Nếu tiếp tục xảy ra sai phạm nghiêm trọng nữa thì thanh tra bộ phải chịu trách nhiệm, không phải cứ dĩ hòa vi quý là xong”, ông Thắng nhấn mạnh.