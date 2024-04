Bộ trưởng GTVT: Đèn xanh tài xế không dám tăng tốc, phải 'vừa đi vừa dòm'

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết quý 1 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia quốc gia sáng 24.4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đánh giá xử phạt nguội đối với ô tô tại các tỉnh, thành, trong đó TP.HCM và Hà Nội làm tương đối tốt. Tuy nhiên, chưa có điều kiện để tăng cường giám sát xử lý phạt nguội đối với mô tô, xe máy, do đó cần nghiên cứu thêm.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng VIỆT HÙNG

Theo ông Thắng, ở nước ngoài, khi đèn xanh lái xe tăng tốc ngay và không cần suy nghĩ. Nhưng ở Việt Nam thì phải “vừa đi vừa dòm” vì kiểu gì cũng có xe máy chen ngang hoặc vượt đèn đỏ. Hành vi vi phạm này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nên cần tăng cường kiểm soát, có hình thức xử phạt nguội.

“Xe máy là phương thức đi lại chủ yếu của người dân, chiếm tới 80 - 90% lưu lượng giao thông trên đường nhưng vi phạm an toàn giao thông lại xảy ra rất nhiều. Vẫn còn tình trạng phụ huynh giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển, dẫn tới các vụ tai nạn giao thông”, Bộ trưởng GTVT nêu.

Theo ông Thắng, việc cải thiện hành vi của người đi xe máy và nâng cao an toàn giao thông cho trẻ em là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chắc chắn sẽ giúp giảm tai nạn giao thông thời gian tới. Trong đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của cha mẹ làm hình mẫu cho thế hệ trẻ trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm với hành vi giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; phối hợp với nhà trường để có hình thức xử lý phù hợp với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh.

Liên quan đến các tuyến cao tốc mới đây xảy ra một loạt các vụ cháy xe khách, hiện tượng nổ lốp trên cao tốc, ông Thắng đề nghị cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân, chia sẻ thông tin đến nhân dân, các chủ xe kinh doanh vận tải, tăng cường công tác khắc phục.

“Bộ GTVT đang tích cực đẩy mạnh các gói thầu để xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía đông. Chỉ trong vài ngày nữa, các trạm dừng nghỉ tạm sẽ đi vào hoạt động, có chỗ dừng xe, đi vệ sinh, nghỉ ngơi của hành khách, đề nghị các lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm, ưu tiên tốt nhất và thực chất nhất để các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc sớm được đưa vào hoạt động”, Bộ trưởng Thắng nói.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành VIỆT HÙNG

Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, theo ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

Dù số người chết vì tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và giảm với cùng kỳ năm 2023 (giảm 15,1%), tuy nhiên, ông Thành cho rằng, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương vì tai nạn giao thông lại có xu hướng tăng cao. Cụ thể, tăng 1.194 vụ (tăng 22,3%) và tăng 1.847 người bị thương (tăng 54,3%).

Trong quý 1, có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, 10 tỉnh có tỷ lệ tăng trên 20% và 5 tỉnh, thành có số người chết tăng trên 50% trở lên là Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên - Huế, Lào Cai, Cà Mau.