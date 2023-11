Bộ trưởng GTVT: Đi đường tốt hơn phải trả tiền cao hơn

Trả lời ý kiến thảo luận của các đại biểu về dự thảo luật Đường bộ sáng 24.11, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, cơ quan soạn thảo cũng đã có báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội tại các tổ.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng trả lời đại biểu phiên sáng 24.11 GIA HÂN

Về đề nghị cơ quan soạn thảo luật Đường bộ (Bộ GTVT) và luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Bộ Công an) xác định rõ nội hàm, phạm vi điều chỉnh từng luật tránh chồng chéo, lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để rà soát, chỉnh lý. Đảm bảo tính thống nhất và không trùng lặp, thuận lợi trong việc áp dụng pháp luật.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ về sự cần thiết bổ sung thu phí đường cao tốc bên cạnh phí sử dụng đường bộ đã thu qua đầu phương tiện. Theo ông Thắng, thực hiện chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết phê duyệt đầu tư các tuyến đường cao tốc, Bộ GTVT đã triển khai nghiên cứu phương án thu trên các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Theo đó, các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư đều có quốc lộ song hành, cho phép người tham gia giao thông có quyền lựa chọn sử dụng đường cao tốc hoặc quốc lộ.

Người tham gia giao thông trên đường cao tốc được hưởng nhiều lợi ích hơn do tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí vận tải, chi phí nhiên liệu, chi phí khấu hao phương tiện. Hình thức thu phí sử dụng đường bộ hiện tại chưa tách bạch được người sử dụng đường bộ thông thường và người sử dụng đường bộ cao tốc.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng khẳng định, để đảm bảo sự phù hợp giữa mức phí đóng góp và chất lượng dịch vụ được hưởng của người sử dụng, việc thu phí sẽ căn cứ trên nguyên tắc sử dụng dịch vụ cao hơn thì trả phí cao hơn và có quyền lựa chọn tuyến song hành.

Mức thu sẽ được xác định đảm bảo phù hợp với điều kiện khai thác từng khu vực, phù hợp với chất lượng dịch vụ và đảm bảo hoàn vốn đầu tư của Nhà nước để tái đầu tư cơ sở hạ tầng và đảm bảo chi phí bảo trì hàng năm.

Bộ trưởng GTVT cũng dẫn ra kinh nghiệm của các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ đã áp dụng việc này. "Hiện nay, thu phí qua đầu phương tiện chỉ mới đáp ứng được 35 - 40% nhu cầu bảo trì. Cho nên, nếu hệ thống đường cao tốc được xây dựng, hoàn thiện đưa vào mà chúng ta không thu, một khoản kinh phí rất khổng lồ trong vấn đề về bảo trì, chúng ta sẽ khó khăn", ông Thắng nêu.

Bên cạnh đó, liên quan đến vận tải đường bộ, có ý kiến cho rằng loại hình xe công nghệ Grab hay Be được xếp vào loại hình hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô là không đúng với bản chất kinh doanh. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, điều 77 dự thảo luật Đường bộ quy định ứng dụng phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải bằng ô tô là dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, không phải là hoạt động kinh doanh vận tải.

"Chỉ trong trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe ô tô thực hiện ít nhất một trong các công đoạn, gồm: điều hành phương tiện và lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ, nhằm mục đích sinh lợi thì mới xác định là kinh doanh vận tải", ông Thắng nêu.