Phát ngôn viên Bộ Chiến tranh Mỹ Sean Parnell ngày 22.4 cho biết Bộ trưởng Hải quân John Phelan sẽ rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump "ngay lập tức".

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12.2025 ẢNH: AP

"Thay mặt Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ trưởng Phelan vì những đóng góp của ông cho Bộ và Hải quân Mỹ. Chúng tôi chúc ông thành công trong những dự định tương lai", phát ngôn viên Sean Parnell nói trong một thông báo được đăng trên mạng xã hội X.

Ông Hung Cao, Thứ trưởng Hải quân, sẽ tạm thời lãnh đạo lực lượng này. Ông Hung Cao (57 tuổi) là cựu quân nhân Hải quân Mỹ, được Tổng thống Trump đề cử làm Thứ trưởng Hải quân và sau đó được Thượng viện phê chuẩn, tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10.2025.

Ông Hung Cao phát biểu tại Đại hội đảng Cộng hòa năm 2024 tại thành phố Milwaukee ẢNH: AP

Ông Parnell không đưa ra lời giải thích nào về sự ra đi đột ngột của ông Phelan. Trang Axios dẫn nguồn tin cho rằng việc này xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Phelan với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, dù ông được cho là có quan hệ tốt với Tổng thống Trump.

CNN đưa tin rằng ông Phelan đã được trao lựa chọn từ chức hoặc bị cách chức. Nhiều nguồn tin nói với đài này rằng đã có căng thẳng kéo dài nhiều tháng giữa ông Phelan và ông Hegseth, người cho rằng ông Phelan hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện cải cách ngành đóng tàu và cũng khó chịu với việc ông Phelan liên lạc trực tiếp với Tổng thống Trump, không thông qua ông.

Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Feinberg cũng muốn nắm quyền kiểm soát các trách nhiệm chính liên quan đến đóng tàu và mua sắm trang thiết bị hải quân, một công việc thường thuộc thẩm quyền của ông Phelan.

Việc Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran gần eo biển Hormuz. Tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng này đã trở thành điểm nghẽn chính trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Hôm 2.4, ông Hegseth đã cách chức Tham mưu trưởng Lục quân Randy George mà không nêu lý do. Quyết định được cho là liên quan căng thẳng giữa ông Hegseth và Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll, theo Reuters.

Vào đầu chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2, nhiều tướng lĩnh hàng đầu của quân đội đã bị cách chức, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân C.Q. Brown và Tham mưu trưởng Hải quân Lisa Franchetti, Phó tham mưu trưởng Không quân Jim Slife.