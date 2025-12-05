Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gặp rắc rối với quy định quân đội

H.G
H.G
05/12/2025 04:30 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn báo cáo chưa công bố của Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ kết luận Bộ trưởng Pete Hegseth vi phạm quy định quân đội khi chia sẻ thông tin trên nhóm chat Signal về chiến dịch quân sự sắp triển khai ở Yemen hôm 15.3.

Đây là kết quả cuộc điều tra kéo dài hơn 8 tháng do cơ quan giám sát độc lập của Lầu Năm Góc tiến hành về việc ông Hegseth sử dụng Signal để chia sẻ chi tiết kế hoạch tấn công các mục tiêu Houthi trên lãnh thổ Yemen trước khi chiến dịch được bắt đầu. Kết quả điều tra phát hiện thông tin được ông Hegseth chia sẻ thuộc dạng "mật" và có thể đe dọa sự an toàn của binh sĩ Mỹ nếu bị rò rỉ cho đối phương. Đánh giá trên cũng kết luận Bộ trưởng Hegseth vi phạm các quy định quân đội khi dùng điện thoại cá nhân cho công việc chính thức, theo các nguồn thạo tin.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gặp rắc rối với quy định quân đội - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Bộ trưởng Pete Hegseth

ảnh: AFP

Ông Hegseth từ chối trả lời câu hỏi của các nhà điều tra và chỉ cung cấp bản tường trình ngắn gọn. Vị bộ trưởng khẳng định ông không chia sẻ bất kỳ thông tin mật nào trong nhóm chat. 

Báo cáo cũng cho hay ông Hegseth, trên cương vị bộ trưởng, cũng có thẩm quyền giải mật các thông tin dựa trên đánh giá của bản thân. Tuy nhiên, Tổng thanh tra không đề cập liệu ông Hegseth đã thực hiện đúng quy trình giải mật trước khi chia sẻ thông tin trên nhóm chat hay chưa.

Xem thêm bình luận