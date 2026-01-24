Bộ trưởng Hungary gây bức xúc khi nói ‘người Roma nên làm việc dọn vệ sinh’

Hãng AFP ngày 24.1 đưa tin trong buổi vận động cho kỳ bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 4, ông Lazar đã đưa ra phát ngôn khi bàn về vấn đề nhập cư khiến cộng đồng người Roma bức xúc.

“Nếu không có người nhập cư và ai đó phải dọn dẹp nhà vệ sinh trên tàu - xét đến việc cử tri Hungary không thực sự muốn dọn dẹp nhà vệ sinh bẩn thỉu của người khác - thì phải sử dụng nguồn dự trữ trong nước. Đó chính là cộng đồng người Roma Hungary”, AFP dẫn lời ông Lazar phát biểu tại thành phố Balatonalmadi ngày 22.1.

Bộ trưởng Xây dựng và Giao thông Hungary Janos Lazar phát biểu trong buổi vận động tại Balatonalmadi, Hungary ngày 22.1 ẢNH: RTL

Tuyên bố này lập tức vấp phải sự phản đối từ phe đối lập và người Roma. Lãnh đạo đối lập Peter Magyar cáo buộc Bộ trưởng Janos Lazar "đã vượt quá mọi giới hạn".

Người Roma là nhóm thiểu số lớn nhất ở Hungary, chiếm khoảng 7% trong tổng số 9,5 triệu dân và bị cho là thường xuyên phải đối mặt với sự phân biệt đối xử.

Chính phủ Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã triển khai chính sách “không có người nhập cư”, nhằm hạn chế nghiêm ngặt dòng người di cư đến quốc gia Trung Âu. Dù vậy, nước này những năm qua vẫn tiếp nhận hàng chục ngàn lao động nước ngoài dưới cơ chế “lao động khách”. Theo đó, người nhập cư chỉ được nhận nếu vị trí công việc đó không có công dân Hungary nào nộp đơn. Quy định này được triển khai nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong nước.

Nhiều tổ chức người Roma đã chỉ trích phát ngôn của ông Lazar, cho rằng nó khiến người thiểu số càng bị phân biệt đối xử.

“Thật quá đáng khi mỗi lần đến chiến dịch tranh cử, ‘lá bài người Roma’ lại được sử dụng”, bà Szilvia Szenasi, người đứng đầu Quỹ Uccu, tổ chức đấu tranh chống phân biệt đối xử với người Roma, nói với trang tin địa phương Roma Press Centre.

Bộ trưởng Lazar sau đó đã có bài đăng trên mạng xã hội phản bác các chỉ trích, nói rằng ông và chính phủ đã làm nhiều việc để gắn kết với người Roma.