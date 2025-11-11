Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn
Quan sát:

Khi lãnh đạo Mỹ - Hungary 'cộng sinh'

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
11/11/2025 07:28 GMT+7

Một trong những kết quả nổi bật nhất và quan trọng nhất đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong chuyến thăm Washington vừa qua là Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý để cho Hungary được tiếp tục nhập khẩu năng lượng của Nga mà không bị Mỹ trừng phạt thứ cấp.

Hungary là thành viên EU và NATO, mà EU đã cấm vận Nga xuất khẩu dầu và khí đốt. Còn ông Trump gần đây tuyên bố áp dụng những biện pháp chính sách trừng phạt Nga và trừng phạt cả những quốc gia tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga. Hungary hiện vẫn phụ thuộc 100% vào nhập khẩu dầu khí của Nga, chưa biết đến khi nào mới có được nguồn cung ứng thay thế phù hợp. Vì thế, việc ông Trump không trừng phạt thứ cấp Hungary thực sự giải cứu quốc gia này khỏi nguy cơ lâm vào khủng hoảng cung ứng năng lượng, kinh tế và chính trị - xã hội.

Khi lãnh đạo Mỹ - Hungary 'cộng sinh' - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một ảnh được ông Orban đăng trên tài khoản X của mình

Quan trọng còn hơn thế đối với ông Orban khi đấy là sự trợ giúp rất quyết định cho cuộc vận động tranh cử hiện tại ở Hungary. Khoảng 5 tháng nữa, ở Hungary sẽ có cuộc bầu cử quốc hội mà lần đầu tiên kể từ 18 năm nay, khả năng phe cánh chính trị của ông Orban bị mất vị thế cầm quyền hiện rất thực tế. Ông Orban rất cần sự ngoại viện này và biết chắc rằng có thể nhận được nó từ phía ông Trump.

Nguyên do bởi ông Trump hiện không có sự lựa chọn nào khác phải chấp nhận ngoại lệ cho Hungary để phe cánh chính trị của ông Orban có thể tiếp tục cầm quyền. Ông Orban vốn rất thân thiết với ông Trump từ thời nhiệm kỳ đầu tiên (2017 - 2021) và trong cả thời gian ông Trump quay lại tranh cử. Ông Orban giúp ông Trump phân rẽ nội bộ EU và NATO, để hai liên minh này phải lụy Mỹ nhiều hơn. Hungary và ông Orban quan trọng đối với ông Trump đến mức người này không thể để bị mất. Giải cứu ông Orban đồng nghĩa với việc tự giúp chính mình đối với ông Trump.

Tin liên quan

Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn mới

Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn mới

Chính phủ Thái Lan hôm nay 10.11 tuyên bố tạm đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn mới khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương gần biên giới, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

Hungary Mỹ nga NATO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận