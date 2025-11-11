Khi lãnh đạo Mỹ - Hungary 'cộng sinh'

Hungary là thành viên EU và NATO, mà EU đã cấm vận Nga xuất khẩu dầu và khí đốt. Còn ông Trump gần đây tuyên bố áp dụng những biện pháp chính sách trừng phạt Nga và trừng phạt cả những quốc gia tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga. Hungary hiện vẫn phụ thuộc 100% vào nhập khẩu dầu khí của Nga, chưa biết đến khi nào mới có được nguồn cung ứng thay thế phù hợp. Vì thế, việc ông Trump không trừng phạt thứ cấp Hungary thực sự giải cứu quốc gia này khỏi nguy cơ lâm vào khủng hoảng cung ứng năng lượng, kinh tế và chính trị - xã hội.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một ảnh được ông Orban đăng trên tài khoản X của mình

Quan trọng còn hơn thế đối với ông Orban khi đấy là sự trợ giúp rất quyết định cho cuộc vận động tranh cử hiện tại ở Hungary. Khoảng 5 tháng nữa, ở Hungary sẽ có cuộc bầu cử quốc hội mà lần đầu tiên kể từ 18 năm nay, khả năng phe cánh chính trị của ông Orban bị mất vị thế cầm quyền hiện rất thực tế. Ông Orban rất cần sự ngoại viện này và biết chắc rằng có thể nhận được nó từ phía ông Trump.

Nguyên do bởi ông Trump hiện không có sự lựa chọn nào khác phải chấp nhận ngoại lệ cho Hungary để phe cánh chính trị của ông Orban có thể tiếp tục cầm quyền. Ông Orban vốn rất thân thiết với ông Trump từ thời nhiệm kỳ đầu tiên (2017 - 2021) và trong cả thời gian ông Trump quay lại tranh cử. Ông Orban giúp ông Trump phân rẽ nội bộ EU và NATO, để hai liên minh này phải lụy Mỹ nhiều hơn. Hungary và ông Orban quan trọng đối với ông Trump đến mức người này không thể để bị mất. Giải cứu ông Orban đồng nghĩa với việc tự giúp chính mình đối với ông Trump.