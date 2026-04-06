Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bộ trưởng Iran: Khả năng tham dự World Cup phụ thuộc vào việc đổi địa điểm thi đấu khỏi Mỹ
Video Thể thao

Bộ trưởng Iran: Khả năng tham dự World Cup phụ thuộc vào việc đổi địa điểm thi đấu khỏi Mỹ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Bộ trưởng Thể thao Iran cho biết việc đội tuyển nước này góp mặt tại kỳ World Cup sắp tới vẫn chưa chắc chắn, trừ khi FIFA đồng ý dời các trận đấu từ Mỹ sang Mexico.

Bộ trưởng Thể thao Iran cho biết việc đội tuyển nước này góp mặt tại kỳ World Cup sắp tới vẫn chưa chắc chắn, trừ khi FIFA đồng ý dời các trận đấu từ Mỹ sang Mexico.

Theo thông tin từ hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5.4.2026, Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali xác nhận Liên đoàn Bóng đá Iran (IFF) đã gửi yêu cầu lên cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ông Donyamali khẳng định: "Nếu yêu cầu này được chấp thuận, sự hiện diện của đội tuyển Iran tại World Cup mới được đảm bảo".

Căng thẳng leo thang sau khi Israel và Mỹ - quốc gia đồng chủ nhà World Cup cùng Canada và Mexico - bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28.2.2026, làm bùng phát xung đột diện rộng tại Trung Đông. Tehran đã đáp trả bằng các đợt tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào Israel cũng như các căn cứ quân sự có quân đội Mỹ hoạt động tại khu vực.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Đội dự kiến chơi toàn bộ các trận vòng bảng tại khu vực bờ Tây nước Mỹ. Cụ thể, đội tuyển sẽ gặp New Zealand vào ngày 16.6.2026 tại Los Angeles, đối đầu Bỉ sau đó 6 ngày và đá trận cuối vòng bảng tại Seattle vào ngày 26.6.2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố hoan nghênh Iran đến thi đấu nhưng lại bày tỏ lo ngại về sự an toàn của đội tuyển này. Đáp lại, người đứng đầu bóng đá Iran, ông Mehdi Taj nhấn mạnh: "Khi ông Trump tuyên bố không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển quốc gia Iran, chúng tôi chắc chắn sẽ không hành quân đến Mỹ".

Dù vậy, FIFA đã bác bỏ đề nghị thay đổi địa điểm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định sau cuộc họp với đại diện IFF vào thứ ba vừa qua rằng các trận đấu sẽ diễn ra đúng kế hoạch đã bốc thăm.

Tin liên quan

Vòng 17 V-League 2025-2026: CLB Công an Hà Nội bứt tốc, gia tăng cách biệt

Vòng 17 V-League 2025-2026: CLB Công an Hà Nội bứt tốc, gia tăng cách biệt

CLB Công an Hà Nội thắng đậm SHB Đà Nẵng để nới rộng khoảng cách lên 9 điểm ở ngôi đầu, trong khi cuộc đua vô địch và trụ hạng V-League 2025-2026 bắt đầu trở nên căng thẳng.

Highlight chung kết đôi nữ PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

Highlight chung kết đôi nam nữ PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

Iran Đội tuyển Iran Bộ trưởng Iran World Cup Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận