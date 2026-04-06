Bộ trưởng Thể thao Iran cho biết việc đội tuyển nước này góp mặt tại kỳ World Cup sắp tới vẫn chưa chắc chắn, trừ khi FIFA đồng ý dời các trận đấu từ Mỹ sang Mexico.

Theo thông tin từ hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5.4.2026, Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali xác nhận Liên đoàn Bóng đá Iran (IFF) đã gửi yêu cầu lên cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ông Donyamali khẳng định: "Nếu yêu cầu này được chấp thuận, sự hiện diện của đội tuyển Iran tại World Cup mới được đảm bảo".

Căng thẳng leo thang sau khi Israel và Mỹ - quốc gia đồng chủ nhà World Cup cùng Canada và Mexico - bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28.2.2026, làm bùng phát xung đột diện rộng tại Trung Đông. Tehran đã đáp trả bằng các đợt tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào Israel cũng như các căn cứ quân sự có quân đội Mỹ hoạt động tại khu vực.

Bộ trưởng Iran: Khả năng tham dự World Cup phụ thuộc vào việc đổi địa điểm thi đấu khỏi Mỹ

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Đội dự kiến chơi toàn bộ các trận vòng bảng tại khu vực bờ Tây nước Mỹ. Cụ thể, đội tuyển sẽ gặp New Zealand vào ngày 16.6.2026 tại Los Angeles, đối đầu Bỉ sau đó 6 ngày và đá trận cuối vòng bảng tại Seattle vào ngày 26.6.2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố hoan nghênh Iran đến thi đấu nhưng lại bày tỏ lo ngại về sự an toàn của đội tuyển này. Đáp lại, người đứng đầu bóng đá Iran, ông Mehdi Taj nhấn mạnh: "Khi ông Trump tuyên bố không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển quốc gia Iran, chúng tôi chắc chắn sẽ không hành quân đến Mỹ".

Dù vậy, FIFA đã bác bỏ đề nghị thay đổi địa điểm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định sau cuộc họp với đại diện IFF vào thứ ba vừa qua rằng các trận đấu sẽ diễn ra đúng kế hoạch đã bốc thăm.