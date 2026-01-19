Bộ trưởng Lương Tam Quang: Tư duy mới đặt ra yêu cầu rất cao với lực lượng Công an nhân dân

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm, động viên và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ ẢNH: TTXVN

8 định hướng lớn

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định những định hướng công tác lớn của lực lượng Công an nhân dân để khẳng định vai trò chủ công nòng cốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng.

Cụ thể, tiếp tục gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng với những kết quả cụ thể, phấn đấu tạo ra những dấu ấn mới vì Đảng, vì dân.



Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", ngang tầm yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần bảo đảm vững chắc hòa bình, ổn định, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cao nhất cho phát triển.

Xây dựng, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tiến tới không tội phạm, không ma túy, tăng cường bảo vệ an ninh con người, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân chủ động kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV ẢNH: TTXVN

Xây dựng phương thức quản lý, quản trị an ninh, trật tự hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phát huy lợi thế, đặc thù của đối ngoại Công an nhân dân, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước.

Tập trung phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và triển khai thương mại an ninh.

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an"; khẳng định vai trò lực lượng tuyến đầu cứu dân, giúp dân lúc hiểm nguy, gian khó; nâng tầm công tác Công an hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết từ gốc rễ các vấn đề liên quan an ninh trật tự, phát huy "thế trận lòng dân" trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

"Tựu trung, các định hướng công tác lớn nêu trên là 'Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân'", Bộ trưởng Lương Tam Quang khái quát.

Theo Bộ trưởng, tư duy mới đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng Công an về sự chủ động và tinh thần phục vụ, tạo thuận lợi tối đa, kiến tạo phát triển.

Bộ trưởng phản ánh, thực tiễn công tác Công an rất phong phú, thường xuyên nắm, đánh giá tình hình bên ngoài, bên trong, việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình, khi có sự chủ động cao gắn với tinh thần phục vụ, kiến tạo phát triển, tích cực phát hiện, tham mưu những giải pháp, sáng kiến hay cho phát triển đất nước, kiến nghị bịt kín sơ hở, thiếu sót, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giải quyết từ sớm những sai phạm nhỏ, không để tích tụ thành vi phạm pháp luật, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Cạnh đó, việc chủ động phát hiện, kiến nghị giải quyết từ sớm những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân; chủ động giúp đỡ nhân dân, huy động sự hỗ trợ đối với người yếu thế, người khó khăn… góp phần củng cố, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước.

Lực lượng kỵ binh Công an nhân dân tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới tổ chức tại Hà Nội ẢNH: TTXVN

"Giương mọi ăng ten", nắm chắc tình hình

Để thực hiện nhiệm vụ củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và 2 mục tiêu chiến lược của Đảng được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lực lượng Công an sẽ "giương mọi ăng ten", nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các vấn đề đối ngoại, đối nội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Bộ trưởng nêu rõ, sẽ tuyệt đối không để đất nước bị động về chiến lược, biến nguy thành cơ cho phát triển. Giữ vững an ninh quốc gia, tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh chính quyền, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ yếu nhân, "rường cột" của hệ thống chính trị, tinh hoa trong giới khoa học, công nghệ; giải quyết các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua thử thác, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó ẢNH: T.N

Đồng thời, chủ động nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (robot, thiết bị không người lái, an ninh kinh tế tầm thấp, an ninh dữ liệu…); đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Phấn đấu xây dựng 50% xã trên cả nước, 18 địa phương không ma túy, tiến tới không tội phạm. Tập trung xây dựng văn hóa "thượng tôn pháp luật", văn hóa giao thông.

Cùng đó, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế thực hiện Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó", người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân nhấn mạnh.