Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định thi

Điểm thi Trường THPT Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) có tổng số 703 thí sinh đăng ký dự thi, với 30 phòng thi. Điểm thi đã thực hiện đúng các quy định về quy chế thi bao gồm đảm an ninh, an toàn, công tác bảo mật lưu trữ đề thi, bài thi; bảo vệ an toàn khu vực trong và ngoài địa điểm thi.



Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác coi thi tại Trường THPT Uông Bí (Quảng Ninh) N.H

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Hội đồng thi Quảng Ninh, trong đó có điểm thi Trường THPT Uông Bí. Tỉnh Quảng Ninh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các điểm thi, cán bộ thí sinh thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy chế thi.

Bộ trưởng đánh giá cao công tác coi thi tại Quảng Ninh N.H

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao trách nhiệm, không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong công tác tổ chức kỳ thi.