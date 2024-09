Bộ trưởng NN-PTNT: Ứng phó bão số 3 'cần hành động không hối tiếc'

Một số ngư dân không chấp hành di chuyển chống bão

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 3 chiều 4.9, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, từ ngày 2.9, đơn vị đã có 2 công điện chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát nhằm ứng phó với bão số 3 và bổ sung cơ sở vật chất để đón nhân dân tránh trú...

Toàn cảnh cuộc họp ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đặc biệt, tại các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, TP.Đà Nẵng được nhận định là những địa phương có số lượng lớn tàu thuyền. Do đó, Bộ đội Biên phòng các địa phương sẽ trực tiếp gặp gỡ các chủ tàu, thuyền, kiên quyết kêu gọi di chuyển để đảm bảo an toàn.

Cạnh đó, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng chỉ ra 2 khó khăn trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bão, đó là hệ thống thông tin kết nối của bộ đội đã cũ, lạc hậu, dẫn đến công tác thông báo, tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Hai là một số ngư dân hoạt động ở vùng biển xa thường dựa vào "kinh nghiệm" của bản thân để tự dự đoán bão, từ đó chủ quan, không chấp hành.

Vị đại diện lấy ví dụ một số ngư dân hoạt động trên biển không chấp hành các yêu cầu di chuyển hoặc nếu chấp hành thì di chuyển chậm, vừa đi vừa đánh bắt.

Trong khi đó, đại diện Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) cho biết, quân đội đã sẵn sàng hơn 425.000 chiến sĩ với hơn 4.000 lượt phương tiện tàu thuyền, máy bay... để ứng phó với bão số 3.

Đại diện Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo công an các địa phương thường trực, ứng trực 100% quân số để tham gia phòng chống bão số 3. Đặc biệt, lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành trên địa bàn, đảm bảo công tác nắm hộ, nắm người để tuyên truyền và vận động nhân dân, triển khai ngay các phương án, kế hoạch và cùng với các cấp, ngành đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra ở mức thấp nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, theo dự báo hiện nay, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, rất lâu rồi mới có một cơn bão mạnh như vậy. Mức độ ảnh hưởng của nó ở cả trên đất liền, trên biển, cả đồng bằng và vùng núi, cả miền Bắc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ẢNH: NGUYÊN QUANG

Thứ trưởng nhấn mạnh, khu vực dự báo bão đổ bộ là khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội (tam giác phát triển Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng và trọng điểm nông nghiệp miền Bắc - PV) nên nếu chủ quan thì thiệt hại sẽ rất lớn.

"Theo thống kê, khu vực này có khoảng 20.000 lồng cá; 1 triệu ha lúa mùa, đến thời điểm này một nửa đang trổ bông nên chỉ cần mưa ngập 24 giờ thì sẽ hỏng. Vụ hè thu còn khoảng 15 ha chưa thu hoạch, chúng ta còn chưa kể đến lượng rau màu bà con chuẩn bị cho tết rất lớn", ông Hiệp thông tin.

Vị thứ trưởng lo lắng, ngoài về phát triển kinh tế, tình trạng ngập úng ở cả đô thị, đồng bằng và sạt lở ở miền núi cũng là vấn đề rất lớn. Không loại trừ các khu đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ ngập nặng nếu mưa lớn.

"Nếu có gió cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ Hà Nội mà không chằng buộc thì chắc chắn mái tôn, cửa kính sẽ bay không khác gì có chiến tranh. Đây là vấn đến chúng ta không mong muốn nhưng phải tính toán để có kịch bản", ông Hiệp lấy ví dụ.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cung cấp thông tin dự báo sớm, chính xác nhất có thể. Nếu theo dự báo đến thời điểm này thì 14 giờ ngày thứ bảy bão sẽ lên khu vực đất liền.

Ông Hiệp yêu cầu các tỉnh không chủ quan "vì nhiều năm nay mới có bão mạnh". Các địa phương cần chủ động cắt tỉa cây xanh, chằng, chống nhà cửa, với cấp độ bão thế này thì kịch bản di dân, di dân đi chỗ nào... để hạn chế tối đa về người, tài sản.

"14 giờ chiều mai, bản tin 48 tiếng của cơ quan khí tượng sẽ quyết định phương hướng chỉ đạo, lúc ấy sẽ quyết định các phương án. Nếu ở cấp hiện tại thì sẽ lập Ban chỉ đạo tiền phương. Nếu bão lên cấp 5 thì thẩm quyền chỉ đạo bão sẽ chuyển sang Chủ tịch nước", ông Hiệp thông tin thêm.



Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan kết luận cuộc họp ẢNH: NGUYÊN QUANG

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm qua, với cấp độ thiên tai như hiện tại, "cần phải hành động không hối tiếc".

"Tôi đề nghị các địa phương ngay từ bây giờ chủ động đưa ra các tình huống, kịch bản để hạn chế rủi ro tính mạng, tài sản của người dân, hạ tầng đô thị, nông nghiệp, viễn thông, đê biển, đê sông. Kể cả những điểm doanh trại, đồn biên phòng có thể dùng để di dời người dân. Cạnh đó, cần cấm biển, cấm những hoạt động đông người, họp chợ, ngày khai trường, khai giảng nếu thời tiết xấu", ông Hoan nhấn mạnh.