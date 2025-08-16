Bộ trưởng Quốc phòng cùng 7 thứ trưởng kiểm tra hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9

Tham gia kiểm tra tổng hợp luyện còn có các thứ trưởng Bộ Quốc phòng: đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; thượng tướng Lê Huy Vịnh; thượng tướng Vũ Hải Sản; thượng tướng Phạm Hoài Nam; thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì kiểm tra buổi tổng hợp luyện ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng hợp luyện, đại tướng Phan Văn Giang đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đặc biệt là những chiến sĩ có hoàn cảnh rất khó khăn song đã khắc phục, gác lại việc riêng để tham gia nhiệm vụ hết sức ý nghĩa. Qua đó, thể hiện ý chí, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của cán bộ, chiến sĩ.

"Tôi rất khâm phục những chiến sĩ tham gia cả 3 cuộc diễu binh, tính từ ngày 7.5.2024 đến nay. Rất nhiều chiến sĩ tham gia 2 cuộc diễu binh. Có trường hợp cả cặp vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là điều rất đáng trân trọng trước trách nhiệm của từng người, từng cá nhân, từng đồng chí với tập thể, với Tổ quốc, với đất nước và lực lượng vũ trang nhân dân", đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Khẳng định Việt Nam có đầy đủ lực lượng để bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng Phan Văn Giang dành lời khen ngợi phần diễu binh, diễu hành của các khối nữ, khối quân nhạc đã "đi rất mạnh, dứt khoát"... Đối với khối xe của quân đội và công an, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhận xét "đi rất tốt, rất đều".

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo ẢNH: TUẤN MINH

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhắc lại hình ảnh 68 chiến sĩ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Nga) và mong muốn các lực lượng sẽ tái hiện những vẻ đẹp, sức mạnh này trong ngày Quốc khánh 2.9 để các nước bạn bè trên thế giới thấy sự đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tiết lộ, nhiệm vụ A80 là lần đầu tiên lực lượng trên biển tham gia diễu binh, gồm hải quân, cảnh sát biển, biên phòng và các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

"Chúng ta khẳng định với thế giới rằng, chúng ta có đầy đủ lực lượng, quân, binh, chủng để bảo vệ an ninh nội địa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Nhắc nhở thời gian từ nay đến ngày chính thức không còn nhiều, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tiểu ban Diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối tổ chức luyện tập khoa học, rút kinh nghiệm kịp thời.

"Không chỉ là trăm người như một mà khối nào cũng phải như một. Kể cả đi bộ, khối đứng, khối xe và tất cả các lực lượng bảo đảm cho chúng ta, kể cả những đồng chí diễu binh, quân nhạc cũng phải như một...", Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý và tin tưởng các lực lượng sẽ góp phần để Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 thành công tốt đẹp.