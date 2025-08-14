Nắm chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, không để bị động, bất ngờ

Phát biểu khai mạc, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết cách đây 80 năm, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, ngày 7.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng tham mưu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: ĐÌNH HUY

Người chỉ rõ: "Bộ Tổng tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng”.

Trong suốt 80 năm qua, Bộ Tổng tham mưu đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, chỉ huy quân và dân cả nước chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách.

Bộ Tổng tham mưu đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội thảo ẢNH: ĐÌNH HUY

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đại tướng Phan Văn Giang cho biết, được thành lập khi đất nước vừa tuyên bố độc lập, nhưng đang phải đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhiệm vụ của Bộ Tổng tham mưu hết sức nặng nề, vừa từng bước củng cố tổ chức, bổ sung lực lượng, vừa hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề cập đến vai trò của Bộ Tổng tham mưu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau ngày đất nước thống nhất. Cụ thể là làm tốt công tác dự báo, chiến lược, nhất là xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, căn cứ địa phát triển chiến tranh du kích, chủ động tham mưu với T.Ư Đảng, Bộ Quốc phòng đề ra chủ trương tác chiến phù hợp.

Bộ Tổng tham mưu đã đề xuất kế hoạch củng cố, phát triển lực lượng vũ trang theo quan điểm chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân, kết hợp xây dựng phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần đấu tranh phòng, chống, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch.

Trong sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Bộ Tổng tham mưu đã tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc. Chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Kịp thời đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xử trí tốt các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; chủ động nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, quyết tâm tác chiến; củng cố, tăng cường thế trận phòng thủ trên các vùng, địa bàn chiến luợc; điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội "tinh, gọn, mạnh".

Chủ động phối hợp và đề xuất với các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương triển khai nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quyết định của Chính phủ về quân sự, quốc phòng; tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện bộ đội nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng tham mưu đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của quân đội và cách mạng Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng tham mưu đã không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lực và cả xương máu, xây đắp truyền thống “trung thành - mưu lược; tận tụy - sáng tạo; đoàn kết - hiệp đồng; quyết chiến - quyết thắng”.

Mỗi bước trưởng thành, lớn mạnh, những chiến công, thành tích vang dội của Bộ Tổng tham mưu đều gắn liền với những trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam.