Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang: Trước ta nhập cả áo giáp, giờ tự sản xuất

Thảo luận về luật Công nghiệp quốc phòng , an ninh và động viên công nghiệp chiều 30.5, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) nêu quan điểm về quyền tự chủ của các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh và cơ sở công nghiệp. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã trả lời nội dung này.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang GIA HÂN

Theo ông Vân, cần có 3 chính sách đặc thù: thứ nhất là đặc thù trong thu hút lao động, việc làm, vị trí việc làm; thứ hai là đặc thù trong tiền lương và bảo hiểm xã hội; đặc thù thứ ba là thu hút nhân tài.

Ông Vân đề xuất trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh cần tính đến yếu tố rủi ro. "Phải có một cơ chế xử lý rủi ro đối với việc đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước", ông Vân nêu.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có thể "đặt hàng" với các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh, cơ sở công nghiệp an ninh trong tình thế cấp bách, thì thủ tục hành chính cũng phải đặc biệt.

Ông Vân cũng đề xuất dự thảo luật cần có riêng một chương về khen thưởng. Theo đó, sẽ khen thưởng với những ai có đóng góp, cống hiến lớn với công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh. Có cơ chế xử lý, có chế tài với những ai vi phạm, cản trở hoạt động của pháp nhân tham gia vào công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.