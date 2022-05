Bộ trưởng quốc phòng Úc tố Bắc Kinh tìm cách can thiệp bầu cử

Tờ The Guardian ngày 5.5 dẫn lời Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta nhấn mạnh việc thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon khiến các nước trong khu vực ngạc nhiên là bằng chứng về “thất bại trong quan hệ”.