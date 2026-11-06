Bộ trưởng Tài chính nói rõ cách áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Giải trình ở phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập cá nhân sáng nay 6.11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm rõ một số vấn đề về đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình các ý kiến đại biểu nêu ẢNH: GIA HÂN

Theo ông, đây là nội dung được cân nhắc, trao đổi rất kỹ trong Chính phủ. Cơ quan thuế có trách nhiệm thu thuế, đất bỏ hoang sẽ áp dụng thuế.

Việc xác định thế nào là đất bỏ hoang thì phải định nghĩa trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích cụ thể, tình trạng thửa đất bỏ hoang sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và đất đai, dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dữ liệu dân cư đang được đẩy mạnh kết nối.

"Hai cơ quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau để xác định chính xác, đảm bảo đúng mục đích, tránh tình trạng lạm dụng, trốn thuế...", ông Tuấn nhấn mạnh.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhiều đại biểu băn khoăn việc phân biệt cụ thể thế nào là cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, cơ quan thuế thực hiện chức năng thu thuế, còn việc xác định thế nào là cơ sở giáo dục tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định rất rõ trong luật Giáo dục.

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền xác định rõ đây là cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để thực hiện việc miễn thuế đối với các cơ sở này.

Đề xuất cho phép người sử dụng đất được giải trình

Trước đó, phát biểu thảo luận, đồng tình với đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, song đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) băn khoăn vấn đề chưa thống nhất tiêu chí, có thể dẫn tới áp dụng khác nhau giữa các địa phương.

Có thể có trường hợp, việc chậm trễ đưa vào sử dụng xuất phát từ nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng, những trường hợp bất khả kháng...

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) nêu ý kiến tại phiên thảo luận ẢNH: QUOCHOI.VN

Ông Mai đề nghị cần làm rõ khái niệm liên quan, quy định việc áp dụng thuế suất 0,2% chỉ thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền về đất đai xác định bằng văn bản về tình trạng từ thời gian không đưa đất vào sử dụng và thông báo cho người sử dụng đất; cho phép người sử dụng đất được giải trình.

Góp ý nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) đề nghị quy định rõ nguyên tắc, nếu thửa đất có nhiều phần diện tích với tình trạng sử dụng khác nhau thì thuế suất 0,2% chỉ áp dụng đối với phần diện tích thực tế thuộc trường hợp bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

"Áp dụng thuế suất 0,2% là cần thiết để hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ đất đai, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, thực tế có những thửa đất diện tích lớn, trong đó một phần đã được đưa vào sử dụng, một phần chưa sử dụng, hoặc dự án đã triển khai theo từng giai đoạn, có hạng mục đã hoàn thành, có hạng mục đang tiếp tục thực hiện.

Nếu chỉ căn cứ vào tình trạng chung của cả thửa đất hoặc dự án để áp dụng thuế suất 0,2% thì có thể dẫn đến việc đánh thuế cả phần diện tích đã được sử dụng đúng mục đích", ông Huy lý giải.