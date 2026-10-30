Cục Thuế tăng cường quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đến nay, cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trên tổng số hơn 3,372 triệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần rà soát trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống ứng dụng ngành. Đồng thời thực hiện bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan chức năng trên Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối dữ liệu; không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã kết nối và có đầy đủ thông tin về đất do cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của cơ quan nông nghiệp môi trường cung cấp.

Tăng cường quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình triển khai thực tế, tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng thông tin người nộp thuế (NNT), thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ dẫn đến việc thông báo nghĩa vụ thuế phi nông nghiệp cho NNT không chính xác. Việc tiếp nhận, xử lý phản hồi nghĩa vụ thuế của NNT bằng phương thức điện tử theo chỉ đạo tại công văn số 3383 của Cục Thuế còn chưa được giải quyết kịp thời; một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc của NNT. Công tác phối hợp, đối soát dữ liệu và phân công trách nhiệm xử lý cần tiếp tục được chấn chỉnh.

Để tập trung hỗ trợ tối đa, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho NNT trong quá trình thực hiện, nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Cục Thuế đề nghị Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. Cụ thể, chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế: rà soát, cập nhật chính xác thông tin NNT, thửa đất, nghĩa vụ thuế; xử lý dữ liệu sai lệch, trùng lặp, bỏ sót đối tượng và bảo đảm 100% trường hợp nộp thừa được xác nhận đúng trên hệ thống. Giải quyết kịp thời phản hồi của NNT, rà soát toàn bộ kiến nghị tồn đọng, phân công rõ người xử lý, thời hạn giải quyết; chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu và trả lời rõ ràng, đúng trọng tâm. Nâng cao hiệu quả ủy nhiệm thu, đối soát số thu, số nộp ngân sách, kinh phí ủy nhiệm thu và xử lý các trường hợp thu sai, chậm nộp hoặc chưa cập nhật dữ liệu. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan hướng dẫn chính sách thuế; thành lập tổ công tác trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai, nộp thuế và tháo gỡ vướng mắc.

Cục Thuế nhấn mạnh, Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng Cục Thuế về tiến độ, chất lượng và kết quả triển khai. Trưởng Thuế cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện, bảo đảm người dân được hướng dẫn thuận tiện, không phải đi lại nhiều lần và các phản ánh, kiến nghị được giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài.