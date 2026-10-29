Bộ trưởng Tài chính nói về chuyện giải thể doanh nghiệp trong 12 giờ

Giải trình tại phiên thảo luận chiều 29.10 về dự án luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đồng tình với nhận định của nhiều đại biểu Quốc hội là doanh nghiệp gia nhập thị trường đã khó nhưng rút lui khỏi thị trường còn khó hơn.

Theo thống kê, hiện toàn quốc có khoảng 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng ở trạng thái 03 (đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Trong 2,8 triệu mã số thuế, có khoảng 1,2 triệu mã số thuế là của doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu ẢNH: QUOCHOI.VN

Ông Ngô Văn Tuấn tính toán, một doanh nghiệp đã dừng hoạt động cách đây 10 năm, không phát sinh gì, đến nay, muốn đóng mã số thuế, ít nhất phải nộp tiền thuế và tiền phạt khoảng 62 triệu đồng, chủ yếu phát sinh do thuế môn bài.

"Để làm sạch toàn bộ mã số thuế, phải có các chính sách đặc thù. Chúng tôi đã nghiên cứu, sắp tới sẽ báo cáo Chính phủ. Có những nội dung vượt thẩm quyền, phải báo cáo Quốc hội, ví dụ như xóa tiền thuế môn bài, miễn tiền chậm nộp…", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Ông Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay giữa tháng 10, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các cơ quan đăng ký doanh nghiệp, khi đã "sạch" nghĩa vụ tài chính thì làm thủ tục giải thể doanh nghiệp chỉ trong vòng 12 giờ. Việc này đang triển khai rất tốt.

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý nợ thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trao đổi thông tin theo yêu cầu mà Bộ Tài chính vừa công bố, Bộ Tài chính đề xuất xóa 9.715 tỉ đồng tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06.

Ngoài ra, bộ này cũng đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 và tiền chậm nộp của khoản nợ này, với tổng số tiền khoảng 1.450 tỉ đồng. Đây là khoản nợ đã được hạch toán, theo dõi trên hệ thống quản lý thuế.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua. Các chính sách áp dụng đến hết ngày 30.6.2028.

Giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

Liên quan các nhóm chính sách hỗ trợ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, các đại biểu băn khoăn nhiều về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ khi có thu nhập hay từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Dự thảo luật đang thiết kế việc miễn thuế áp dụng từ khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Điều này không mới, chỉ kế thừa quy định tại Nghị quyết 198 năm 2025.

"Khi khởi đầu sẽ khó khăn thì đã có thời hạn 3 năm để doanh nghiệp thích ứng, tồn tại, phát triển", ông Ngô Văn Tuấn nói.

Ở khía cạnh hỗ trợ doanh nghiệp, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong thiết kế dự luật cũng rất quan tâm khía cạnh làm sao để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI). Làm sao để doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ, tiếp cận cập nhật với môi trường đầu tư...