Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Giá trị của AI phải được đo bằng hiệu quả thực tế

Ngày 28.10, phát biểu tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026) diễn ra ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết Việt Nam xác định AI là công nghệ chiến lược, hướng tới làm chủ công nghệ và đồng sáng tạo cùng thế giới.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ AI, không dừng ở các dự án thí điểm ẢNH: N.H

“Giá trị của AI không được đo bằng số lượng chiến lược, dự án thí điểm hay mô hình mới. Giá trị đó phải được đo bằng chất lượng dịch vụ công tốt hơn, năng suất cao hơn, doanh nghiệp vững mạnh hơn và chất lượng cuộc sống được cải thiện”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông Quân, Việt Nam cần chuyển từ các dự án AI riêng lẻ sang ứng dụng trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế và xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng số, năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng, các mô hình AI tiếng Việt và nguồn nhân lực có kỹ năng.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang xây dựng cơ chế quản lý AI dựa trên mức độ rủi ro, triển khai các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng nhấn mạnh, hạ tầng số, dữ liệu và năng lực tính toán không nên chỉ dành cho doanh nghiệp lớn hoặc các nền kinh tế phát triển. Việc ứng dụng AI cần bảo đảm khả năng tiếp cận rộng rãi, chi phí hợp lý, an toàn và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, quản trị AI phải vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh mạng và trách nhiệm giải trình.

“Nếu thiếu niềm tin, AI sẽ không thể được ứng dụng rộng rãi. Nếu thiếu hợp tác, sẽ không thể hình thành một hệ sinh thái AI toàn cầu thực sự”, ông Quân nhấn mạnh.

Cũng sáng nay, Bộ trưởng Vũ Hải Quân, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, đã tiếp nhận văn kiện Hiệp định Artemis từ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam chính thức tham gia Hiệp định Artemis, do Mỹ và các đối tác khởi xướng năm 2020, thiết lập nguyên tắc khám phá Mặt Trăng, Sao Hỏa và các thiên thể khác vì mục đích hòa bình, bền vững.



