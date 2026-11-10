Bộ trưởng Xây dựng nói về 3 cao tốc hơn 162.000 tỉ sắp đầu tư

Chiều 10.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Đáng chú ý, 3 dự án cao tốc trên đi qua một số địa phương có nguồn lực còn hạn chế, do đó, khả năng cân đối vốn ngân sách địa phương là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.

Quang cảnh phiên thảo luận chiều 10.11 ẢNH: GIA HÂN

Để dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) đề nghị xem xét mức tham gia của ngân sách địa phương phù hợp với khả năng cân đối thực tế của Lai Châu.

"Tôi đồng tình với cách tiếp cận ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cùng tham gia đầu tư. Nhưng với Lai Châu, cần cân nhắc kỹ mức đóng góp trong tương quan với nguồn lực và những nhiệm vụ thiết yếu tỉnh đang phải bảo đảm", bà Nga nêu.

Theo phương án Chính phủ trình, tỉnh Lai Châu dự kiến bố trí khoảng 2.004 tỉ đồng. Tài liệu tổng hợp sơ bộ về 7 dự án cao tốc do địa phương quản lý cho thấy khoản này tương đương 38,7% kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 của Lai Châu.

Bà Nga cho rằng, tỷ lệ này cho thấy áp lực cân đối rất đáng quan tâm với Lai Châu. Dành một phần lớn nguồn vốn địa phương cho cao tốc sẽ làm thu hẹp nguồn lực dành cho trường học, cơ sở y tế, nước sinh hoạt, hạ tầng nông thôn và các nhiệm vụ giảm nghèo.

Từ đó, nữ đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát đầy đủ khả năng cân đối, nghiên cứu tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, kể cả phương án Trung ương bảo đảm toàn bộ vốn dự án nếu điều kiện cho phép, trên cơ sở đó, trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án phù hợp...

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn) băn khoăn khả năng cân đối vốn của địa phương, nhất là Lai Châu, trong điều kiện thu ngân sách địa phương hằng năm hạn chế. Ông Ân đề nghị Chính phủ rà soát, xác định mức vốn địa phương tham gia phù hợp với lại khả năng ngân sách của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: GIA HÂN

Giải trình sau đó, về khả năng cân đối vốn địa phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, ngân sách Trung ương đã ưu tiên cân đối, bố trí 119.398 tỉ đồng trên tổng số hơn 162.393 tỉ đồng (đạt tỷ lệ khoảng 75%).

Đoạn qua đồng bằng tốc độ 100 - 120 km/giờ

Về vai trò cơ quan chủ quản và vốn đối ứng địa phương, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho hay, hiện có 15 địa phương được giao làm cơ quan chủ quản thi công các tuyến cao tốc và đều bố trí ngân sách địa phương tham gia (gồm: Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Gia Lai, Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên).

Một số tỉnh miền núi dù điều kiện khó khăn vẫn cam kết đóng góp 50% đến 100% kinh phí giải phóng mặt bằng. "Việc duy trì chính sách này đảm bảo sự đồng bộ, bình đẳng giữa các địa phương trong quá trình triển khai. Hai địa phương Quảng Ngãi và Lai Châu là cơ quan chủ quản 2 dự án cao tốc và đã đồng ý đề xuất bỏ ra 50% tiền giải phóng mặt bằng", Bộ trưởng nói thêm.

Ông cũng khẳng định cả 3 dự án cao tốc đều tuân thủ nguyên tắc phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế.

Tại vùng miền núi có địa hình khó khăn, độ dốc lớn (đặc biệt đoạn Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có chênh cao địa hình trên 1.000 m), tốc độ thiết kế 4 làn xe được lựa chọn là 80 km/giờ để đảm bảo kỹ thuật và an toàn. Với các đoạn qua vùng đồng bằng, tốc độ thiết kế đảm bảo từ 100 - 120 km/giờ.

Cả 3 tuyến cao tốc được lựa chọn trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, điều kiện địa hình, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các khu vực nhạy cảm về môi trường tự nhiên, xã hội, danh lam thắng cảnh, đất quốc phòng và hạn chế tối đa chi phí giải phóng mặt bằng.