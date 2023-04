Bộ TT-TT đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với game online

Đây là ý kiến của ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử (Bộ TT-TT), tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ TT-TT diễn ra chiều 6.4.

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử Lê Quang Tự Do tại buổi họp báo

THU HẰNG

Mới đây, Bộ Tài chính xây dựng dự án luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó đề xuất bổ sung loại hình "kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (game online) vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất hợp lý".

Theo đó, Bộ Tài chính xếp game online nằm chung danh mục với đồ uống có đường, thức uống đại mạch, nước giải khát không cồn, thuốc lá điện tử.

Một trong những nguyên nhân được cơ quan soạn thảo đưa ra là loại hình kinh doanh game hiện nay là mặt hàng có doanh thu lớn, mức lợi nhuận cao, thu hút mọi độ tuổi tầng lớp dân cư, đặc biệt là giới trẻ…

Áp thêm thuế tiêu thụ đặc biệt giống "bảo hộ ngược"

Tại buổi họp báo, ông Lê Quang Tự Do cho biết, Bộ TT-TT đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đưa ngành game ra khỏi dự thảo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.



"Game là ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển tốt của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng cách mạng công nghiệp 4.0. Rất nhiều người đang lầm tưởng và có định kiến về game, ngành game không phải là chơi game, mà là hệ sinh thái sản xuất game, phát hành game và các hoạt động liên quan đến game", Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử giải thích.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết thêm: "Ở nhiều nước, game là ngành công nghiệp không khói chủ lực trong thời đại 4.0. Còn ở Việt Nam, ngành game rất non trẻ, giá trị doanh thu nhỏ, chỉ khoảng 600 triệu USD. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ phát triển ngành này. Nếu tăng thuế và siết chặt thì nhiều doanh nghiệp sẽ chuyển hoạt động ra nước ngoài và sẽ cung cấp qua nền tảng xuyên biên giới vào Việt Nam. Việc ngăn chặn game lậu, xuyên biên giới còn rất khó khăn do tính "phẳng", không biên giới của internet".

Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử đã làm việc với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), phối hợp với các doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại - công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị về vấn đề này, trong đó nêu quan điểm rất rõ ràng.

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử khẳng định: "Bộ TT-TT rất quan tâm và muốn phát triển ngành game và có những chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này. Khi chúng ta chưa có chính sách ưu đãi thì không nên áp thuế".

Theo Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử, doanh thu game năm 2022 của thị trường trong nước ước tính hơn 500 triệu USD. Trong đó, 78% doanh thu game tại Việt Nam thuộc về các nhà cung cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam và không quản lý được; chỉ có 22% doanh thu game là của doanh nghiệp trong nước, cung cấp các game được cấp phép và đóng thuế.

Doanh nghiệp game Việt đang phải chịu sự cạnh tranh không bình đẳng với các nhà phát hành game nước ngoài... Nếu áp thêm thuế tiêu thụ đặc biệt thì giống như "bảo hộ ngược", tạo điều kiện cho game xấu, game lậu phát triển.