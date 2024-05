Bộ TT-TT nói gì về đu trend 'đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan'?

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ TT-TT diễn ra chiều nay 13.5, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT), đã nói về hiện tượng đu trend (xu hướng) "đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan".

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, chia sẻ thông tin tại buổi họp báo THU HẰNG

Theo ông Lê Quang Tự Do, hiện tượng đu trend bắt nguồn từ cắt ghép phát ngôn của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tại phiên tòa, liên quan đến số tiền hơn 673.000 tỉ đồng mà bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn theo quyết định của tòa.



Trên thực tế tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan không hề có những phát ngôn giấu tiền ngoài biển khơi. "Chúng tôi có nắm được thông tin và đã kiểm tra, hiện tượng đu trend này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chưa đầy 1 tuần (từ 13 - 19.4), những người tham gia mạng xã hội đã cắt ghép mang tính chất hài hước, vui vẻ, chưa phải là nội dung lừa đảo mang ý đồ xấu. Tuy nhiên, đây cũng là hành vi thông tin sai sự thật", ông Lê Quang Tự Do nói.

Mặc dù đây là những thông tin sai sự thật, song Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho hay, do có quá nhiều người dùng đăng tải thông tin nên không thể chặn, gỡ được trên không gian mạng. "Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm người tung bản gốc, nhưng chưa tìm ra. Với việc xử lý, chúng tôi chỉ có thể chặn, gỡ một số tài khoản có lượng view, lượng theo dõi nhiều chứ chưa chặn, gỡ triệt để", ông Lê Quang Tự Do thông tin.

Ngoài ra, đại diện Bộ TT-TT cho biết, cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng thông tin để người dân không cắt ghép, thông tin sai sự thật dù là với mục đích hài hước cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 20.4, luật sư Giang Hồng Thanh (là người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan) đã có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật An ninh mạng liên quan những thông tin lan truyền trên mạng xã hội sau phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát.

Đơn đề nghị gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an); Cục Phát thanh truyền hình, thông tin điện tử (Bộ TT-TT); Tòa án nhân dân TP.HCM; Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo đơn đề nghị, sau phiên tòa sơ thẩm, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip lồng ghép, xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã lan truyền, tạo trend tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ có người dân mà nhiều người nổi tiếng khác, kể cả một số cán bộ chiến sĩ công an cũng tham gia vào xu hướng này.

Trong đơn, luật sư của bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị các cơ quan xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Cạnh đó, luật sư cũng đề cập mong muốn Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ các clip khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội, website.