Bỏ việc văn phòng, chàng trai may đồ búp bê, kiếm 20 triệu đồng/tháng

Nguyên hiện là chủ của shop online chuyên bán và thiết kế đồ búp bê mang tên Đồ Má May. Những chiếc váy tí hon do anh tự tay thiết kế, cắt may, đính kết được cộng đồng chơi búp bê khen ngợi vì cầu kỳ, đẹp mắt, không thua kém các mẫu đầm dạ hội của người mẫu, hoa hậu.

Nguyên cho biết fanpage này ban đầu chỉ đơn giản là nơi lưu giữ hình ảnh những con búp bê mà mình yêu thích. "Lúc mới lập trang, mình không hề nghĩ đến chuyện bán. Chỉ coi như một trang cá nhân dành cho búp bê của mình thôi", Nguyên kể.

Bỏ việc văn phòng, Nguyên may đồ búp bê, kiếm 20 triệu đồng/tháng ẢNH: AN VY

Trong quá trình tham gia các hội nhóm chơi búp bê, nhiều người để ý đến những bộ đồ Nguyên may cho búp bê của mình và bắt đầu hỏi mua, nhờ may theo yêu cầu. "Mọi người hỏi riết, mình nhận vài đơn thử, rồi cái duyên nó tới. Từ từ mình nhận nhiều hơn và gắn bó lúc nào không hay, tới nay cũng gần 3 năm rồi", anh nói.

Trước khi theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc, Nguyên từng làm sales, buôn bán online nhiều mặt hàng… Dù thu nhập không đến nỗi bấp bênh, anh lại cảm thấy công việc chỉ lặp đi lặp lại và không mang lại niềm vui. Một ngày nghỉ đi siêu thị, Nguyên mua lại một con búp bê và chợt nhớ đến món đồ chơi gắn với ký ức tuổi thơ mà anh đã bỏ quên suốt hàng chục năm vì nghĩ "lớn rồi không chơi nữa".

Một số đầm búp bê đẹp mắt do Nguyên may ẢNH: NVCC

“Khi chơi lại, mình thấy giảm stress rất nhiều. Vốn có đam mê thiết kế thời trang, mình bắt đầu nghĩ mẫu rồi may đồ cho búp bê. Nhìn búp bê khoác lên những bộ đồ do chính tay mình làm ra, mình thấy rất vui”, Nguyên chia sẻ. Từ việc may cho thỏa đam mê ban đầu, anh dần bị cuốn theo và nhận ra bản thân hoàn toàn có thể theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp hơn.

Niềm yêu thích với búp bê của Nguyên bắt đầu từ khi anh khoảng 5-6 tuổi. Thời đó, gia tài của anh đã có gần 40 con búp bê. Trong ký ức của Nguyên, những buổi trưa gọi mẹ dậy để cùng chơi búp bê là kỷ niệm rất đặc biệt. Hiện tại, anh sở hữu khoảng 50 con búp bê với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi con. "Tiền bán đầm búp bê, mình lấy để mua búp bê mới hết. Cứ xoay vòng như vậy", Nguyên cười, kể.

Gia tài búp bê ở nhà của Nguyên ẢNH: NVCC

Giá đồ búp bê tại Đồ Má May được Nguyên nhận xét là vừa phải so với mặt bằng chung. Những mẫu đơn giản có giá khoảng 100.000-200.000 đồng, các mẫu cầu kỳ dao động 800.000-900.000 đồng. Thời gian đầu, có bộ anh bán chỉ vài chục nghìn đồng để làm quen thị trường. Hiện tại, lượng khách của shop khá ổn định, mỗi ngày anh may từ 5-7 bộ đồ, tùy lượng đơn.

Về phong cách, đồ búp bê mà Nguyên làm khá đa dạng, trong đó các mẫu dạ hội lấy cảm hứng từ trang phục hoa hậu, người đẹp được anh thực hiện nhiều nhất. "Mình hay xem hoa hậu, mê cái đẹp. Mình nhìn mẫu thật rồi lên ý tưởng, dựng form và may. Trước đây mình từng học may và có năng khiếu sẵn nên không thấy quá khó", anh nói.

Nguyên tỉ mẩn với từng mẫu thiết kế ẢNH: NVCC

Anh cho biết thời gian hoàn thành một bộ đồ tùy mức độ cầu kỳ. Bộ đơn giản có thể xong trong vài giờ hoặc một ngày, trong khi những bộ đính kết nhiều chi tiết có thể mất tới cả tuần. Nguyên thường may theo cảm hứng vì vậy mỗi sản phẩm đều mang một dấu ấn riêng.

Ban đầu, gia đình, đặc biệt là ba mẹ, không khỏi lo lắng khi Nguyên chọn may đồ búp bê làm kế sinh nhai. "Má mình từng hỏi may đồ búp bê thì được bao nhiêu tiền, vì nghĩ đó chỉ là trò con nít. Giờ thì mình thấy may mắn vì được làm việc mình thích mà vẫn có thu nhập. Có hôm mình may từ sáng tới 5 giờ chiều là nghỉ, hôm nhiều đơn mình tăng ca tới 8-9 giờ tối. Nghe thì vất vả, nhưng mình thấy rất vui", Nguyên nói.

Theo Nguyên, khó khăn lớn nhất hiện nay không phải kỹ thuật may mà là làm sao quảng bá để nhiều người biết đến đầm búp bê hơn và thay đổi những định kiến lâu nay về việc con trai chơi búp bê. "Trước đây nhiều người nghĩ con trai chơi búp bê là lệch chuẩn. Có thời điểm ba mình giấu hết búp bê vì không muốn mình chơi. Càng lớn, mình càng muốn chứng minh búp bê chỉ là một thú chơi giúp giải tỏa stress, không có gì xấu", anh nói.

Qua công việc này, Nguyên muốn thay đổi những định kiến lâu nay về việc con trai chơi búp bê ẢNH: AN VY

Nguyên cho biết khách hàng của anh ngày càng đa dạng về độ tuổi. Ngoài học sinh, sinh viên, nhiều người đã lập gia đình, thậm chí U50, U60 vẫn tìm đến đặt mua. "Có chị ở Đồng Nai, có chồng con, tối nào xong việc nhà là vào phòng chơi búp bê. Có lần mình tham gia hội chợ, chị biết tin liền chạy xe từ hơn 5 giờ sáng lên TP.HCM chỉ để ngắm đồ. Điều đó khiến mình rất xúc động", Nguyên nhớ lại.

Với anh, may đồ búp bê không chỉ là kiếm tiền mà còn là cách lan tỏa niềm vui tinh thần. "Giá trị của một bộ đồ không chỉ nằm ở tiền. Quan trọng là cảm giác vui vẻ khi mình sở hữu nó. Với mình, giá trị tinh thần đó rất lớn", Nguyên nói.

Tên gọi Đồ Má May cũng xuất phát từ mối gắn bó đặc biệt của Nguyên với búp bê. Ngày trước, anh từng gọi mình là "má" của "bé" Misa - một con búp bê mà Nguyên hay chơi nhất. Khi lập fanpage, cái tên ấy được giữ lại vì theo anh vừa dễ thương, vừa rất Việt Nam, giúp mọi người dễ nhớ.

Hiện tại, Nguyên ưu tiên phát triển thị trường trong nước, hướng tới xây dựng một cộng đồng chơi búp bê ngày càng rộng mở. Bên cạnh những thiết kế do chính tay mình sáng tạo, anh còn nhận may theo yêu cầu, dựa trên hình ảnh khách gửi hoặc biến tấu từ các mẫu có sẵn. Trong thời gian tới, Nguyên dự định tổ chức thêm các buổi workshop nhằm đưa nghệ thuật may đồ búp bê đến gần hơn với đông đảo người yêu thích.

Từng tham gia một workshop may đồ búp bê dành cho cộng đồng do Nguyên hướng dẫn tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Đào Nguyễn Kim Khánh (11 tuổi), học sinh Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh, chia sẻ: “Chú may đồ rất đẹp, dạy dễ hiểu. Con rất thích”.