Bộ Xây dựng ra 'deadline' báo cáo đầu việc chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành

Yêu cầu nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trước đó về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1 đúng kế hoạch.

Siêu sân bay Long Thành đang đếm ngược tới ngày chính thức khai thác thương mại ẢNH: MAI THANH HẢI

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu ACV khẩn trương phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan của bộ, ngành, địa phương có liên quan để xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức vận hành, khai thác Cảng Long Thành giai đoạn 1 bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, khả thi, hiệu quả theo tiến độ và yêu cầu của Chính phủ.

Trong đó, lưu ý tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện, hoàn thành các gói thầu, hạng mục công trình, các điều kiện cần thiết và kế hoạch chuẩn bị đưa Cảng HKQT Long Thành vào vận hành, khai thác; bảo đảm đồng bộ giữa hoàn thành công trình, nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cấp phép, chấp thuận chuyên ngành hàng không theo quy định, đánh giá kết quả Chương trình vận hành thử ORAT và tổ chức khai thác thực tế.

Toàn bộ các đầu việc trên phải có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng và Cục Hàng không trước 15.11.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ yêu cầu thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, đồng thời thực hiện vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng HKQT Long Thành; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan về các điều kiện, thủ tục để đưa vào khai thác đối với Cảng HKQT Long Thành.

Cục cũng được giao rà soát, đánh giá nội dung kế hoạch, phương án tổ chức vận hành, khai thác Cảng HKQT Long Thành do ACV báo cáo; gửi kết quả về Bộ Xây dựng trước 18.11 để Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp kiểm điểm các công tác chuẩn bị khai thác Cảng HKQT Long Thành trong tháng 11.

Sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại từ ngày 24.12

Ngoài ra, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam được giao khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các dự án đường cao tốc, dự án nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh liên quan kết nối với Cảng Long Thành, đảm bảo giao thông thuận lợi, không bị ùn tắc khi Long Thành đi vào khai thác.

Các đợn vị này phải gửi báo cáo về Bộ Xây dựng về khả năng kết nối, khai thác trước 16.11.

Trước đó, trong Công văn số 11272 truyền đạt ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai, hoàn thành dự án.

Các cơ quan liên quan được yêu cầu rà soát, đánh giá các phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác trước 31.12 theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.