Cục Hàng không bác đề xuất kéo một số gói thầu sân bay Long Thành sang 2027

Nhiều hạng mục chưa thể hoàn thành theo tiến độ hợp đồng cũ

Theo hợp đồng đợt 1 đã được điều chỉnh trước đó giữa Cục Hàng không và các nhà đầu tư, hạn chót hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư xây dựng Dự án thành phần 4 (dịch vụ thương mại mặt đất, suất ăn, hangar bảo dưỡng tàu bay...) là hết ngày 31.8.2026. Với mốc này, 4 dự án chậm tiến độ sẽ đứng trước nguy cơ bị phạt vi phạm hợp đồng từ 1.10.2026.

Siêu sân bay Long Thành đang gấp rút hoàn thiện toàn bộ các hạng mục để sẵn sàng khai thác giai đoạn 1 từ 0 giờ ngày 24.12 ẢNH: ACV

Báo cáo của Cục nêu thực trạng thi công hiện tại của 6 dự án ưu tiên phục vụ khai thác giai đoạn 1 như sau: có 2 dự án đã hoàn thành xây dựng cơ bản, đang lắp đặt thiết bị gồm Dự án suất ăn hàng không số 2 và Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2.

Bốn dự án chưa hoàn thành xây dựng cơ bản: Dự án suất ăn hàng không số 1; Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1; Dự án bảo dưỡng tàu bay số 1; và Dự án bảo dưỡng tàu bay số 3, 4.

Trước áp lực tiến độ, 4 nhà đầu tư gồm VACS, VIAGS, VAECO và Vietjet đã gửi văn bản báo cáo loạt khó khăn và đề xuất phương án điều chỉnh.

Cụ thể, Vietjet (nhà đầu tư Dự án bảo dưỡng tàu bay số 3, 4) cho biết triển khai muộn hơn các dự án khác 8 tháng. Đơn vị đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực kỹ thuật, quy trình nghiệm thu hệ thống phức tạp và thời gian nhập khẩu thiết bị chuyên ngành kéo dài. Đặc biệt, việc gói thầu 4.8 thuộc Dự án thành phần 3 thi công chưa đồng bộ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đường tiếp cận và phạm vi kết nối kỹ thuật. Vietjet đề xuất khai thác Hangar chính, workshop, sân đỗ từ 24.12.2026 và hoàn thiện 100% công suất vào tháng 4.2027.

Tương tự, VACS (Dự án suất ăn hàng không số 1) nêu bị vướng do chậm bàn giao mặt bằng sau thi công tuyến tuy-nen số 10 (nằm đúng vị trí công trình phụ trợ). Đơn vị kiến nghị đưa nhà sản xuất suất ăn, trạm điện, trạm bơm vào vận hành từ 24.12.2026, các hạng mục còn lại sẽ hoàn tất chạy thử trong tháng 3.2027.

VAECO (Dự án bảo dưỡng tàu bay số 1) báo cáo gặp khó khăn do thiếu nhân công, biến động giá vật liệu/xăng dầu tăng cao gây áp lực dòng tiền cho nhà thầu EPC, đồng thời các thiết bị chuyên dụng cần nhiều thời gian hiệu chỉnh. VAECO kiến nghị lùi tiến độ hoàn thành sang tháng 12.2026.

Trong khi đó, VIAGS (Dự án dịch vụ mặt đất số 1) chịu tác động do hạ tầng kết nối chung của sân bay chưa hoàn thiện, khan hiếm vật tư đặc thù (đá dăm, bê tông nhựa nóng...) và giá nhiên liệu biến động nên đề xuất hoàn thành xây dựng vào 15.12.2026 để kịp khai thác trong tháng 12.2026.

Sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại từ ngày 24.12

Yêu cầu "chốt" hoàn thành trong 2026

Đánh giá về các lý do trên, Cục Hàng không ghi nhận những nguyên nhân khách quan như việc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chưa thể đấu nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật chung (cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải chưa cho phép xả). Tuy nhiên, đối với các nguyên nhân chủ quan về nhân lực, vật tư, tổ chức thi công, Cục khẳng định đây là trách nhiệm của nhà đầu tư và yêu cầu phải tăng ca, tăng mũi thi công liên tục.

Căn cứ theo các chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và văn bản số 4098 của ACV dự kiến mốc khai thác thương mại sân bay Long Thành vào 0 giờ ngày 24.12.2026, Cục Hàng không khẳng định thời điểm này là ngày cuối cùng để tính đồng bộ cho toàn bộ công tác hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào khai thác của các dự án đầu tư kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4 được xác định ưu tiên đầu tư đảm bảo phục vụ khai thác giai đoạn 1 sân bay Long Thành.

Về các đề xuất lùi thời hạn hoàn thành sang quý 1 hoặc quý 2 năm 2027 của Vietjet và VACS, lãnh đạo Cục đánh giá là "không có cơ sở".

Do đó, cơ quan chức năng kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẵn sàng vận hành của 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4 muộn nhất là ngày 23.12.2026. Sau khi nhận được sự phê duyệt của Bộ, Cục sẽ khẩn trương tiến hành đàm phán sửa đổi hợp đồng với các nhà đầu tư theo mốc thời gian mới này.