Khách nước ngoài bay tới TP.HCM cuối năm nay hạ cánh Long Thành hay Tân Sơn Nhất?

Vừa đặt vé máy bay ngày 24.12 từ London (Anh) về TP.HCM để đón Tết Dương lịch cùng gia đình, Hoàng Minh Anh (20 tuổi, du học sinh) bày tỏ băn khoăn bị đổi sân bay đáp sát giờ. Gia đình Minh Anh cũng đang lo lắng bởi nếu chuyến bay đáp tại Tân Sơn Nhất, gia đình chỉ mất vài chục phút để di chuyển từ nhà ở P.Khánh Hội ra sân bay đón con gái, còn nếu chuyến bay chuyển sang hạ cánh ở Long Thành thì kế hoạch đưa đón sẽ bị xáo trộn lớn.

Siêu sân bay Long Thành sắp chính thức khai thác thương mại, đánh dấu mốc lịch sử cho ngành hàng không Việt Nam ẢNH: ACV

Tương tự, anh Trần Văn Hoàng (35 tuổi, sống tại Sydney, Úc) đặt vé về Việt Nam ngày 11.1 cũng đang phập phồng lo lắng. Đưa cả gia đình về quê đón tết kèm theo nhiều hành lý cồng kềnh, anh Hoàng không biết nên đặt xe đón ở Tân Sơn Nhất hay Long Thành để chủ động lịch trình di chuyển.

Trước những băn khoăn của hành khách, đại diện Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay đường dài từ châu Âu hay Úc trong tháng 12 và tháng 1 tới vẫn duy trì hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Việc chuyển dịch các đường bay sang Long Thành được triển khai theo lộ trình từng bước, ưu tiên các chặng bay ngắn và thử nghiệm với tần suất vừa phải.

Cụ thể, theo đề xuất phương án khai thác Long Thành của Vietnam Airlines, kế hoạch phân bổ được chi tiết theo từng giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ thời điểm sân bay đưa vào khai thác đến 27.3.2027), hãng dự kiến khai thác tổng tần suất 26 chuyến/tuần đối với quốc tế và 14 chuyến/tuần đối với nội địa. Các đường bay quốc tế từ Long Thành thời gian này chỉ gồm các chặng ngắn khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á như Bắc Kinh, Hồng Kông, Quảng Châu, Manila.

Giai đoạn 2 (từ 28.3.2027 - 29.10.2027): Tần suất được nâng lên 116 chuyến quốc tế/tuần và 63 chuyến nội địa/tuần. Lúc này, các chặng đường dài đi/đến Paris, London, Frankfurt, Sydney, Melbourne, San Francisco... mới bắt đầu chuyển sang khai thác tại Long Thành.

Giai đoạn 3 (từ 30.10.2027 trở đi): Toàn bộ đường bay quốc tế trên 1.000 km sẽ chuyển sang Long Thành, dự kiến khoảng 215 chuyến quốc tế/tuần và 63 chuyến nội địa/tuần. Vietnam Airlines có thể giữ lại các chặng SGN - Phnom Penh và SGN - Bangkok tần suất 1 - 2 chuyến sáng/trưa tại Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh Vietnam Airlines, Vietjet Air cũng mới chỉ dự kiến đưa một số đường bay nội địa chính về Long Thành để chạy thử nghiệm trong giai đoạn đầu. Như vậy, hành khách mua vé bay các chặng đường dài từ châu Âu hay Úc về TP.HCM thời điểm cuối năm nay và đầu năm sau hoàn toàn yên tâm chuyến bay vẫn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất bình thường.

Các hãng cũng khuyến cáo người dân yên tâm theo dõi đúng thông tin điểm đến in trên vé và các thông báo cập nhật qua email.