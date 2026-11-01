'Chạy đua' đưa sân bay Long Thành khai thác đúng 0 giờ 24.12

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch về việc tổ chức khai thác Cảng HKQT Long Thành, ACV báo cáo Cục Hàng không Việt Nam công tác chuẩn bị triển khai đưa cảng vào khai thác theo thời gian dự kiến như trên.

Dự kiến đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác từ 0 giờ ngày 24.12 ẢNH: ACV

Đồng thời ACV cũng thông báo tới các hãng hàng không chủ động xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp, phối hợp với ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác đảm bảo mốc thời gian và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Cập nhật từ ACV, các công trình thuộc Dự án thành phần 3 - nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác Cảng HKQT Long Thành - hiện đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Phần lớn các gói thầu đang triển khai được đánh giá có khả năng hoàn thành trong tháng 12.

Hiện nay, công tác phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay, hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối slot, kế hoạch khai thác giữa hai Cảng HKQT Long Thành - Tân Sơn Nhất.

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Cảng HKQT Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế. Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Để bảo đảm cảng HKQT Long Thành vận hành an toàn, thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu khai thác thương mại, cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn lại dự án, đồng thời đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục pháp lý và cấp phép chuyên ngành theo quy định.

Về lâu dài, Cảng HKQT Long Thành sẽ phát triển theo lộ trình tăng dần công suất khai thác phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển ngành hàng không Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hàng không và phi hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả sân bay.

Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu trong tháng 11; các thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nguồn nhân lực khai thác sẽ được hoàn tất trong đầu tháng 12. Song song, công tác cấp phép phương tiện hoạt động trong khu bay, đưa các hạng mục vào khai thác vận hành và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không cũng đang được triển khai khẩn trương.

Việc công bố các thông tin hàng không phục vụ khai thác chính thức dự kiến hoàn thành trong tháng 12, góp phần bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để sân bay sẵn sàng đi vào hoạt động theo kế hoạch.