Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến đối với chủ trương nghiên cứu phương án tổ chức khai thác đường sắt tạm thời tại ga Phú Xuyên phục vụ triển khai dự án Trục không gian QL1A.
Đáng chú ý, Bộ Xây dựng thống nhất với UBND TP.Hà Nội về chủ trương chuyển toàn bộ hoạt động của ga Hà Nội và ga Giáp Bát hiện nay về ga Phú Xuyên.
Tuy nhiên, nhằm tránh đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và đời sống của nhân dân, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND TP.Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án đường sắt liên quan phục vụ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Trục không gian QL1A.
Theo đó, dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi, xây dựng mới ga Thường Tín và trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia, tiến độ hoàn thành 31.3.2027. Dự án tuyến vành đai phía đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, tiến độ hoàn thành tháng 12.2028.
Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chính phủ giao UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, nâng cấp ga Phú Xuyên hiện tại và xây dựng mới các công trình phụ trợ đảm bảo đầy đủ quy mô, điều kiện kỹ thuật, tổ chức chạy tàu.
Đảm bảo chuyển toàn bộ hoạt động đón, trả khách của các ga đường sắt quốc gia tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát hiện nay về ga Phú Xuyên; đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, đảm bảo khả thi về tiến độ và hiệu quả đầu tư.
Đồng thời, thỏa thuận, thống nhất với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam về hồ sơ thiết kế ga Phú Xuyên tạm, phương án tổ chức chạy tàu, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu và khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, không làm đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia. Sau khi hoàn thành các nội dung này, UBND TP.Hà Nội báo cáo Chính phủ để xem xét quyết định.
Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã đề xuất Chính phủ xem xét chuyển đón, trả khách, hàng hóa tại ga Hà Nội và Giáp Bát về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian QL1.
Theo phương án được đề xuất, Vingroup sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối hạ tầng đường sắt quốc gia và tổ chức khai thác ga tạm Phú Xuyên.
Để duy trì việc đi lại của hành khách khi hoạt động tại ga Hà Nội được chuyển về Phú Xuyên, Vingroup đề xuất tổ chức hệ thống xe buýt miễn phí, hoạt động liên tục 24/24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần, kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại.
Dự án mở rộng trục QL1 từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài hơn 36 km, quy mô 16 làn xe với tổng vốn gần 162.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.
Trước đó, hồi tháng 5, Tập đoàn Vingroup cũng đã kiến nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng di dời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP.Hà Nội xác định, nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng QL1 trong năm 2026.
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