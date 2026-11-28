Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến đối với chủ trương nghiên cứu phương án tổ chức khai thác đường sắt tạm thời tại ga Phú Xuyên phục vụ triển khai dự án Trục không gian QL1A.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng thống nhất với UBND TP.Hà Nội về chủ trương chuyển toàn bộ hoạt động của ga Hà Nội và ga Giáp Bát hiện nay về ga Phú Xuyên.

Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Hà Nội về việc di chuyển hoạt động ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga tạm Phú Xuyên ẢNH: TUẤN MINH

Tuy nhiên, nhằm tránh đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và đời sống của nhân dân, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND TP.Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án đường sắt liên quan phục vụ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Trục không gian QL1A.