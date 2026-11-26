Gói thầu TV-02 - tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) là gói thầu tư vấn lớn nhất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp.

Ban Quản lý dự án Thăng Long và liên danh tư vấn ký hợp đồng ẢNH: BỘ XÂY DỰNG

Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trọng tâm là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của toàn dự án.

Lễ ký kết hôm nay là dấu mốc chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất của dự án. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu liên danh tư vấn phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết lập bộ máy điều hành chuyên nghiệp, kế hoạch kiểm soát tiến độ chặt chẽ.

Trong đó, công tác khảo sát phải đặt chất lượng lên hàng đầu; số liệu phải đầy đủ, chính xác, tin cậy làm cơ sở vững chắc cho phương án tuyến, thiết kế và tổng mức đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cần nghiên cứu đồng bộ giữa các chuyên ngành; lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, phù hợp thực tiễn Việt Nam, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành, bảo trì lâu dài.

Tiến độ Gói thầu TV-02 là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phải được cụ thể hóa thành các mốc sản phẩm gắn với trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân và cơ chế giám sát định kỳ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long Đinh Công Minh cho biết, các sản phẩm của gói thầu TV-02 là cơ sở quan trọng nhất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư, xác định giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện, tổng mức đầu tư và chuẩn bị các điều kiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo.

Công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng và quyết định chất lượng cho các bước triển khai tiếp theo.

Trước đó, ngày 20.11, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02. Liên danh nhà thầu Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng thầu với giá hơn 10.200 tỉ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng.

Liên danh gồm 8 thành viên, trong đó SYSTRA (Pháp) là đơn vị đứng đầu. Ba nhà thầu Hàn Quốc tham gia liên danh gồm Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).

Bốn thành viên còn lại đến từ Việt Nam gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, được đầu tư xây dựng mới toàn tuyến đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 67 tỉ USD.