'Đặt hàng' nghiên cứu công nghệ chiến lược đường sắt tốc độ cao, metro

Chỉ đạo được Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đặt ra với Bộ Xây dựng tại hội nghị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành xây dựng chiều 15.11.

Phó thủ tướng thường trực ghi nhận nhiều kết quả ứng dụng thời gian qua như bê tông siêu tính năng dùng để sửa chữa mặt cầu Thăng Long và chế tạo dầm cho nhiều cầu dân sinh; cấu kiện lắp ghép cho cầu, cống ở khu vực nông thôn...

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và lãnh đạo các bộ, ngành tham quan các công nghệ tại triển lãm ẢNH: TẠ HẢI

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cho ngành xây dựng trong giai đoạn phát triển mới là vô cùng nặng nề. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Đồng Đăng - Lạng Sơn, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển quy mô lớn đòi hỏi trình độ công nghệ, quản trị và nhân lực vượt trội.

Cạnh đó, những bài toán bức thiết của đô thị lớn như ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nhu cầu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đang đòi hỏi những lời giải căn cơ bằng khoa học và công nghệ.

Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) còn hạn chế. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho công nghệ mới cập nhật chưa kịp thời; liên kết giữa viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ; dữ liệu ngành còn phân tán, chưa phát huy hết giá trị.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, lựa chọn chương trình công nghệ trọng điểm gắn với Danh mục công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, phải gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực vận hành, bảo trì.

"Mỗi dự án lớn cần tạo cơ hội cho doanh nghiệp, viện, trường trong nước tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp và thử nghiệm theo lộ trình phù hợp", Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, bộ đã chủ động xác định, đề xuất, được Bộ KH-CN thẩm định và đang triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ.

Thông tin thêm, TS. Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Chiến lược, cho biết bồi dưỡng cán bộ xây dựng, trong lĩnh vực đường sắt, các dự án quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị là cơ hội quan trọng để hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước.

"Muốn làm được điều đó, cần xây dựng chương trình nghiên cứu tổng thể, xác định rõ công nghệ nào có thể tự nghiên cứu, sản xuất trong nước; công nghệ nào cần chuyển giao và công nghệ nào cần tiếp tục nghiên cứu trong dài hạn", ông Tuấn nêu.

Trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, các công nghệ liên quan đã được đưa vào danh mục công nghệ chiến lược. Bộ Xây dựng đã phê duyệt đặt hàng 5 nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, tập trung vào sản xuất ray, phụ kiện và bộ ghi; kết cấu đường ray; xử lý đất yếu nền đường; mạng thông tin 5G và hệ thống liên khóa máy tính.